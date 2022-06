Regina Casé exibe momentos divertidos durante a festa de Douglas Silva: ''Foi demais!''

Regina Casé fez um vídeo mostrando com detalhes alguns dos melhores momentos da festa de Douglas Silva

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 16h58

No último domingo, 5, Regina Casé (68) decidiu usar suas redes sociais para exibir alguns detalhes da festa de Douglas Silva (33), que aconteceu na noite de sábado, 4.

A atriz publicou um vídeo onde exibe momentos divertidos do evento, curtindo muito com Douglas, com seus novos amigos, Pedro Scooby (33) e Paulo André (23) e também com sua família, sempre cantando, dançando e brincando.

Na legenda, ela falou com carinho do momento: "Quer saber como foi a festa do Douglas Silva ontem à noite?! Foi demais! Amigos novos e da antiga,família,bbbs… Ele merece!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindos! Adoro!", falou outro. "Que festão!", falou outro. "Que tudo! Viva o Douglas!", escreveu um terceiro.

Confira o momento divertido que Regina Casé viveu durante a festa de Douglas Silva: