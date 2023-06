Regiane Alves relembra viagem a Brasília após discussão de Dóris em Mulheres Apaixonadas

Em entrevista à CARAS Brasil, Regiane Alves relembrou seu papel como Dóris em Mulheres Apaixonadas

Regiane Alves (44), que estrela Vai na Fé como Clara, também está no ar com a reprise de Mulheres Apaixonadas no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz refletiu sobre seu papel como Dóris na novela e ainda relembrou viagem a Brasília após discussão da vilã na trama.

"Me vi em Brasília, porque, por conta dessa novela, eu fui ao senado, pedir aprovação do estatuto do idoso que, na época, estava em julgamento. Quando você faz um personagem de um cunho social tão forte como aquele, acho que você deixa uma marca. Ainda mais naquela época, que a gente estava ganhando mais tempo de vida, as pessoas estavam se aposentando mais cedo, sem saber o que fazer, sem achar que tivessem que criar atividades", compartilhou a atriz de Mulheres Apaixonadas.

"Desde Dóris, de Mulheres Apaixonadas, eu não fazia uma personagem tão popular e polêmica", refletiu Regiane Alves, que viveu uma vilã que maltratava os avós na trama de 2003. Com a reprise da novela, a artista ainda refletiu sobre a possibilidade do cancelamento da personagem: "O vilão tem um lugar muito estranho de aceitação, porque as pessoas amam, admiram e odeiam ao mesmo tempo. Tem uma adoração e um ódio, são muitos sentimentos. Fico imaginando se hoje fosse a estreia de Mulheres Apaixonadas e como seria se fosse a primeira [vez da] novela. Mas não sei, vamos esperar agora para ver como o Vale a Pena Ver de Novo vai ser também. Realmente, acho que a Dóris foi um divisor de águas... Vamos esperar para ver se vai ser cancelada ou não".

Regiane Alves viveu vilã que maltratava os avós em Mulheres Apaixonadas - Foto: Divulgação

Regiane Alves interpretou a neta de Oswaldo Louzada e Carmen Silva em Mulheres Apaixonadas, e relembrou os colegas de profissão, que morreram em 2008, como "atores geniais". "Eu vibrava de ver eles querendo fazer o ensaio, querendo decorar o texto, participar, era muito bonito. Tenho essa memória", declarou a atriz.