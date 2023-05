Ator de Mulheres Apaixonadas deixou o Brasil e fez revelação impressionante sobre os filhos

Marcello Antony, intérprete de Sérgio em Mulheres Apaixonadas, se mudou para Portugal com a família

No ar com a reprise de Mulheres Apaixonadas, o ator Marcello Antony (58) se mudou em 2018 do Brasil para Portugal com sua família para trabalhar como ator. Ao lado da esposa Carolina Villar, ele deixou o país com Lorenzo (11), fruto do casamento atual, os enteados Lucas (22) e Louis (17), e os filhos Stéphanie (23) e Francisco (20), do relacionamento com Mônica Torres.

Em entrevista ao jornal O Globo, o ator de Mulheres Apaixonadas , contou que agora seus filhos trabalham como cozinheiros e faxineiros, e são donos de um restaurante de comida internacional. Sem planos de voltar ao Brasil, a decisão de se mudar para Portugal veio após o convite para Marcello atuar em Valor da Vida, trama exibida no canal TVI.

"Quando viemos, fiz a proposta, e todos aceitaram passar um tempo aqui. Matriculei em escola, para ver se eles se adaptavam. Ao final dos dez meses de novela, perguntei se queriam voltar. Não ia forçar a barra de ficar num lugar se não estivessem felizes. Eles mesmos não quiseram voltar. Meus filhos aqui trabalham, têm oportunidades", contou Marcello.

"Francisco é auxiliar de cozinha. Lucas passeia com cachorro e faz umas faxinas. Eles sentem essa abertura, mais do que no Brasil, de poder trabalhar e ganhar dinheiro. Sem contar a segurança de não ter um celular roubado ou receber uma ameaça forte. E Stéphanie está de mudança para os EUA, vai morar com o namorado", acrescentou.

Leia também:Saiba quais atores de Mulheres Apaixonadas já morreram

Além do trabalho com a atuação e do restaurante em portugal, ele e a esposa têm uma hamburgueria no Rio de Janeiro, no Brasil. Em Mulheres Apaixonadas, o artista viveu o arquiteto Sérgio, um homem bonito, tranquilo, atraente e bastante galanteador que desperta os ciúmes obsessivos da esposa Heloísa (Giulia Gam).

CONFIRA FOTOS DO ATOR MARCELLO ANTONY, DE MULHERES APAIXONADAS:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcello Antony (@marcelloantony_oficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcello Antony (@marcelloantony_oficial)