Saiba quais atores de Mulheres Apaixonadas já morreram

Clássico da TV brasileira, Mulheres Apaixonadas volta a ser exibida nesta segunda-feira, 29

Cerca de 20 anos após a exibição original, a novela Mulheres Apaixonadasvolta às telas da Globo nesta segunda-feira, 29, em reprise no Vale a Pena Ver de Novo. A trama conta com grandes nomes como Tony Ramos, Christiane Torloni e Susana Vieira, e outros que já nos deixaram. Relembre a seguir os atores do elenco que já morreram.

Carmen Silva e Oswaldo Louzada fizeram seu último trabalho na TV em Mulheres Apaixonadas . Na trama de Manoel Carlos, eles interpretavam Flora e Leopoldo, um casal de idosos que sofria maus tratos da neta, Dóris, interpretada pela atriz Regiane Alves. O ator morreu aos 95 anos, em fevereiro de 2008, por falência múltipla dos órgãos após lutar contra um câncer no pulmão.

Dois meses após a morte de Louzadinha, como era carinhosamente chamado, Carmen morreu. A veterana da atuação nos deixou em abril de 2008, também após sofrer uma falência múltipla de órgãos. Na época, o núcleo dos atores ganhou bastante destaque na novela por abordar a violência contra idosos.

Um ano depois, em 2007, o ator Serafim Gonzalez morreu aos 72 anos vítima de insuficiência respiratória. Na televisão, ele trabalhou em títulos do SBT como Pícara Sonhadora, Marisol e Chiquititas. Em Mulheres Apaixonadas, ele interpretou o Dr. Onofre. Sua última aparição foi em 2006, na novela Cristal, também do SBT.

Anos depois, em 2012, a atriz Marly Bueno morreu. Em Mulheres Apaixonadas ela interpretava Marta, e ainda participou de grandes novelas como Um Só Coração, América e Páginas da Vida. No ano de sua morte, ela interpretou Ainoã na trama de Rei Davi. A artista morreu aos 78 anos devido a uma infecção após uma cirurgia de emergência no intestino.

Em 2014 Manoelita Lustosa, intérprete de Inês na trama, morreu devido a uma insuficiência respiratória. Além do ofício como atriz, ela era formada em Letras e Filosofia, e também atuou como jornalista e escritora de contos e poemas. Na TV, ela fez sucesso em tramas como Dona Xepa, Balacobaco, Vidas em Jogo e Mulheres de Areia.

Um ano depois, em 2015, o ator Cláudio Marzo, que vivia Rafael na trama de Maneco, morreu. O artista estava longe da televisão há alguns anos e morreu ao sofrer com complicações pulmonares, após passar cerca de duas semanas interando em um CTI. Em 2022, ele fez uma participação póstuma no remake da novela Pantanal, como um peão fantasma.

Umberto Magnani, que interpretou Agemiro em Mulheres Apaixonadas, morreu alguns anos depois. O grande produtor estava no ar em Velho Chico e foi afastado das gravações após sofrer um AVE (acidente vascular encefálico). O ator foi submetido a uma cirurgia, porém não resistiu e morreu dois dias após completar 75 anos.