Quem é a filha de Carla Perez e Xanddy? Camilly Victoria lançou carreira como cantora gospel

Camilly Victoria (21), filha de Carla Perez (45) e Xanddy (44), voltou aos radares dos internautas nesta terça-feira, 13, após rumores de que estaria namorando uma estadunidense. Antes do relacionamento, a filha do casal de artistas já tinha chamado a atenção pelo seu talento na música. A primogênita, que construiu carreira musical, se lançou nos palcos como cantora gospel e já se apresentou ao lado do pai.

Com a música nas veias da família, Camilly Victoria herdou o talento do pai para soltar a voz em canções. A cantora estreou profissionalmente nos palcos ao lado de Xanddy , quando cantaram o hit gospel Ninguém Explica Deus na gravação do DVD do Harmonia do Samba, em show realizado em Brasília, em 2017.

Na época, em entrevista ao portal R7, Xanddy não escondeu o orgulho da filha e falou sobre performar ao lado de Camilly Victoria : "Foi lindo e emocionante! Sempre sonhei em cantar com minha filha. Eu e toda família vivemos um momento muito especial de verdade! Essa é a minha profissão e, poder dividir com ela o palco, sendo a primeira vez em que ela canta em um show profissional e já em um DVD, foi marcante e inesquecível".

"A música faz parte da vida dela. É algo que ela deseja estudar e se aprimorar. É cedo falar em projetos. Deus sabe de todas as coisas e já preparou o caminho. Ainda assim, procuro dar conselhos para que ela continue estudando e sempre ouça músicas boas", acrescentou Xanddy.

