Filho de Carla Perez e Xanddy choca web ao exibir corpo musculoso ao posar ao lado do pai

O jovem Victor Alexandre, filho de Carla Perez e Xanddy, chocou as redes sociais ao surgir em nova foto exibindo o corpo malhado

Nesta terça-feira, 20, o filho de Carla Perez (45) e Xanddy (43)deixou a internet em polvorosa! Victor Alexandre, que completa 19 anos, surgiu ao lado do pai exibindo seu corpo musculoso.

Em uma foto postada no Instagram do cantor Xanddy, pai e filho apareciam exibindo as coxas saradas ao subirem as bermudas.

Os seguidores de Xanddy entraram em polvorosa ao verem Victor na foto ao lado do pai. “Oi Sogro”, brincou uma seguidora. Outra fã escreveu: “A genética é boa”. E um outro seguidor comentou: “Essa foto me fez salivar”.

Na legenda, o artista celebrou a nova idade do filho. “19 anos do @victoralexandrecp hoje, alguém avisa que ele ainda precisa comer muita farinha?”, começou brincando o pai.

Xanddy então escreveu uma bela homenagem ao filho aniversariante: “Filho, hoje o dia é ainda mais especial porque nesta data Deus nos presenteou com um ser humano lindo e abençoado. Um menino cheio de luz e amor”.

A mãe de Victor, Carla Perez também foi ao seu Instagram celebrar o aniversário do filho caçula! Para isso, a dançarina recriou uma foto em que ela e Xanddy seguram o menino ainda bebê.

“Filhão, agradeço a Deus diariamente por Ele ter me escolhido para ser sua mãe, sou a mulher mais feliz do mundo inteirinho!! Oro para que Jesus Cristo continue te iluminando, te abençoando e que todas as promessas do Senhor se cumpram na sua vida. Hoje, o dia é todinho seu... E que felicidade poder celebrar mais um ano assim, todos aqui juntinhos”, escreveu a mãe do jovem.

Além de Victor, Xanddy e Carla também são pais da menina Camilly Victória (20), que é um ano mais velha que o irmão.

No último domingo, 18, foi Camilly Victória que chocou a web com sua beleza! A jovem esbanjou beleza ao compartilhar fotos de um passeio de barco que fez.

Camilly posou para as fotos de dentro do barco, usando um macacão curtíssimo azul, que valorizou ainda mais a sua silhueta, uma bolsa baguete lilás e um óculos de sol preto.