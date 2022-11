Camilly Victória, filha de Carla Perez, exibe corpão durante passeio de barco em Salvador

Camilly Victória, filha de Carla Perez e Xanddy, aproveita dia de calor em Salvador e exibe corpo escultural em passeio de barco

CARAS digital Publicado em 18/11/2022, às 14h54

A cantora Camilly Victória (20), herdou toda a beleza e carisma dos pais, Xanddy e Carla Perez. A menina faz sucesso nas redes sociais, e nesta sexta-feira, dia 18, aproveitou para compartilhar algumas fotos de um passeio de barco que fez para aproveitar o dia ensolarado em Salvador.

Camilly posou para as fotos de dentro do barco, usando um macacão curtíssimo azul, que valorizou ainda mais a sua silhueta, uma bolsa baguete lilás e um óculos de sol preto. Os seguidores aproveitaram o espaço nos comentários da publicação para elogiar a cantora: “Resultado de Carla+Xanddy, não poderia ser mais perfeita”, “Que corpo lindooooooo arrasou” e “Eu disse MULHERÃO!”, foram alguns dos elogios.

Camilly Victória faz homenagem de aniversário para a mãe, Carla Perez

A dançarina Carla Perez completou 45 anos na última quarta-feira, dia 16, e recebeu uma homenagem da filha Camilly no Instagram. Ao lado da foto com a mãe, Camilly escreveu: “Feliz aniversário para o amor da minha vida! Te amo tanto mãe, a senhora merece mais que o universo inteiro. A senhora é meu tudo, minha força, minha paz, minha outra metade! Deus arrebentou quando ele te criou. Te amo minha princesa, vamos curtir seu dia juntinhas.”

Camilly é fruto do relacionamento, de 23 anos, da dançarina com o cantor Xanddy (43). O artista também homenageou a esposa nessa data especial: “Hoje é o seu dia, meu amor, minha guerreira de todas as horas. Você merece o mundo, merece as melhores coisas da vida. Peço a Deus que lhe dê muita saúde, que Ele seja sempre sua direção, sua força e paz”, começou o amado.

Na sequência, ele finalizou: "Quero que você se sinta, hoje e sempre, a mulher mais amada, mais respeitada e admirada por mim, por nossa família e todos que lhe cercam. Como é bom te ver feliz e realizada, meu amor. Eu te amo muito! Feliz aniversário e que venham mais 100 anos pra gente comemorar juntinhos.”