Crise na família: filha de Carla Perez assume namorada e Xanddy reage mal

Filha de Carla Perez assume namorada e gera crise na família, diz colunista

A família de Carla Perez eXanddy Harmonia pode estar enfrentando um momento complicado. Pelo menos é o que garante boatos que estão circulando nesta terça-feira, 13. É que ela teria assumido seu primeiro namoro.

Só que a filha do casal teria contado aos pais que está namorando uma mulher. Ela mora ao lado da família em Orlando, na Flórida. Segundo informações do colunista Gabriel Perline, do IG, a família não reagiu bem à notícia.

Como eles são evangélicos, não aceitaram o amor da filha. O cantor Xanddy foi, segundo o jornalista, o mais revoltado com a notícia. A eterna loira do grupo É o Tchan está tentando colocar panos quentes na polêmica e convencer o marido a aceitar o relacionamento da filha.

Até o momento, a jovem não publicou qualquer foto com a namorada nas redes sociais. O casal também não se pronunciou publicamente sobre os boatos que até então estão apenas circulando nos bastidores.

FORTÃO

O jovem Victor Alexandre, que é o filho caçula de Carla Perez e Xanddy e tem 19 anos, ostentou o seu corpo musculoso nas redes sociais no último final de semana. O rapaz mostrou que está com o físico esculpido ao caprichar nas poses em um vestiário para exibir seus braços musculosos, as costas definidas e o abdômen com gominhos.

“Sem dias de folga”, disse ele na legenda. O pai dele elogiou o herdeiro. “Te amo, filhão. Quebra tudo”, comentou Xanddy. E a mãe brincou: “Eu que pari sozinha, viu, Xanddy? Filho, você está brocando, assim não dá para te acompanhar”. A irmã dele, Camilly Victoria, elogiou o rapaz. “Nem posso mais te chamar de irmãozinho. Que orgulho de você”, escreveu.

Em dezembro de 2022, Victor Alexandre completou 19 anos e ganhou homenagens dos pais nas redes sociais. Xanddy celebrou a nova idade do filho. “19 anos hoje, alguém avisa que ele ainda precisa comer muita farinha? Filho, hoje o dia é ainda mais especial porque nesta data Deus nos presenteou com um ser humano lindo e abençoado. Um menino cheio de luz e amor”.