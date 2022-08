Rebecca se pronuncia após ser acusada de ignorar fãs no 'Criança Esperança'

Cantora Rebecca se explica após ter sido criticada por 'ignorar' público em sua chegada para gravação do 'Criança Esperança', da Globo

A cantoraRebecca (24) foi criticada por internautas após vídeo em que aparece 'ignorando' fãs passar a circular nas redes sociais.

Na noite de segunda-feira, 15, a artista se apresentou no Criança Esperança, na TV Globo, ao lado de Gloria Groove (27). Ao chegar no local para a gravação, a famosa passou direto pelo público que estava presente no local para a recepção dos Estúdios Globo no Rio de Janeiro.

O influencer Vinicius Barros postou um vídeo nos Stories de seu Instagram sobre o ocorrido. "Pausa na programação! Aconteceu agora. Uma cantora passou e esnobou a todos. Até as atrizes que estavam na porta", disse ele. "A Rebecca passou direto e ficou 10 min lá dentro", falou ainda.

O perfil de fofocas Cutucadas, no Instagram, publicou o vídeo do momento, gravado por Vinicius, e Rebecca se manifestou nos comentários da publicação. "Gente, eu estava super atrasada, nem minha roupa estava pronta.. só deu para dar boa noite, mas ai no vídeo não mostra… só deu para atender agora na saída", explicou ela.

Confira o pronunciamento de Rebecca após repercussão do momento:

Rebecca canta ao lado de Gloria Groove no Criança Esperança

Na noite de segunda-feira, 15, o Criança Esperança reuniu um grande time de famosos! Os cantores Ludmilla e L7nnon abriram os shows, seguidos por Gloria Groove e Rebecca, que arrasaram na performance de Lua de Cristal, de Xuxa (59). O evento ainda contou com apresentação de Zeca Pagodinho e Maria Bethânia, Liniker, Djonga, Junior Lima, Toni Garrido, Ivete Sangalo com os atores de Pantanal, Gabriel Sater e Guito, entre outros. Para fechar a noite, Péricles e Dilsinho cantaram juntos o samba O Amanhã, clássico na voz de Simone, com o menino Miguel Vicente no cavaquinho.

Durante o programa, Marcos Mion foi surpreendido por William Bonner, que o elogiou e comentou sobre sua contratação pela emissora ao vivo no Jornal Nacional.

