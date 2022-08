Marcos Mion invade o Jornal Nacional e é surpreendido por William Bonner

Apresentador Marcos Mion ganha elogio do âncora do JN William Bonner, que opina sobre a ida do artista para a Globo

CARAS Digital Publicado em 16/08/2022, às 09h00

O apresentador Marcos Mion (43) entrou ao vivo no Jornal Nacional na noite de segunda-feira, 15, para falar sobre o Criança Esperança, da TV Globo, e foi elogiado por celebrar sua ida para a Globo!

O comandante do Caldeirão brincou ao mandar o famoso "boa noite" para William Bonner (58), em tom de brincadeira, com direito a coração e um "te amo". "Espera aí, deixa eu só falar uma coisa. Como provavelmente essa vai ser a única vez na minha vida que eu vou entrar no Jornal Nacional, eu gostaria de falar uma coisa para o Bonner: boa noite", disse o ex-Record.

Maria Beltrão, então, brincou: "Achei fraco, nota 8,5". "Para o meu boa noite? Você está destruindo. É para dar esperança", respondeu Mion, aos risos.

Em seguida, após os apresentadores falarem sobre a campanha do Criança Esperança, Tadeu Schmidt (48) disse: "O Mion deu boa noite para o Bonner, e o Bonner quer falar com a gente. Fala, Bonner". Mion ficou em choque: "Não, eu vou morrer do coração".

Ele foi surpreendido pelo âncora do telejornal, que o elogiou ao comentar sobre a contratação dele pela emissora há alguns meses.

"Não vá morrer do coração não, Mion, olha só", começou Bonner, esbanjando bom humor. "Deixa eu dizer para você, que não apenas eu, mas toda a equipe do Jornal Nacional festejamos a sua vinda para a Globo. Eu tenho mais de 30 anos de casa e eu não me lembro de ter visto ninguém festejar tanto vir trabalhar aqui quanto você. Então o nosso boa noite é para você, Taís, Maria, Tadeu, pro Paulo Vieira, vocês estão brilhando no JN com justiça e ajudando a botar mais gás ainda no Criança Esperança. Muito obrigado por vocês estarem com a gente", disse ainda o jornalista.

"Obrigada, Bonner, eu te amo", declarou ainda o apresentador do Caldeirão. Em seu feed no Instagram, Mion compartilhou o momento e brincou: "Zerei o game!". No registro, ele ainda mostra os bastidores da atração antes do link ao vivo com o Jornal Nacional.

"Você mudou tudo aí dentro irmão! INSPIRAÇÃO sobre coragem, simplicidade, espontaneidade e competência", comentou Fernando Medeiros no post. "Genteeeee, ele sempre faz história", "Você não existe", "O boa noite de milhões", "Você é 10 parabéns pela simplicidade", destacaram os fãs.

Confira a interação de Marcos Mion e William Bonner:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcos Mion (@marcosmion)

Maria Beltrão explica sumiço do Criança Esperança

Os internautas repercutiram o desaparecimento da jornalista Maria Beltrão (50) do Criança Esperança na noite de segunda-feira, 15, na TV Globo. A apresentadora do É de Casa surgiu ao lado de Tadeu Schmidt (48) convidando o público para assistir à atração, mas sumiu quando o programa entrou ao vivo, o que foi rapidamente notado pela web.

