Maria Beltrão explica sumiço durante o Criança Esperança após repercussão

Sumiço da apresentadora e jornalista Maria Beltrão do Criança Esperança na noite de segunda-feira, 15, repercute nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 16/08/2022, às 08h23

Os internautas repercutiram o desaparecimento da jornalista Maria Beltrão (50) do Criança Esperança na noite de segunda-feira, 15, na TV Globo.

A apresentadora do É de Casa surgiu ao lado de Tadeu Schmidt (48) convidando o público para assistir à atração e fazer doações para ajudar crianças do país, mas sumiu quando o programa entrou ao vivo, o que foi rapidamente notado pela web.

Marcos Mion, Paulo Vieira, Taís Araújo e Tadeu apareceram como os apresentadores da noite, e a ausência de Maria durante o ao vivo chamou atenção dos internautas. "Cadê a Maria Beltrão?", "Gente, e o sumiço da Maria Beltrão? Ela tava animadona, vibe Narcisa, na chamada do JN, começou o Criança Esperança ela sumiu", "O que houve com a Maria Beltrão?", questionaram.

Após a repercussão, o colunista Chico Barney, do Splash, explicou que ela foi somente convidada para estar presente no esquenta da atração global, e Maria Beltrão confirmou a informação: "Isso! Tava no esquenta... Eu tava só no esquenta!".

Maria Beltrão explica sumiço do Criança Esperança:

Amo que meu apresentador @tadeuschmidt chegou com a Maria Beltrão (@beltraomaria) botando ordem no #CriançaEsperança Sei que hoje é segunda-feira, mas acho que não tem mais Jogo de Discórdia, viu Tadeu? @tvglobo@marcosmion@PauloVieiraReal@taisdeverdadepic.twitter.com/JWoT0rS0Of — gshow (@gshow) August 16, 2022

Pelo que entendi, Maria Beltrão era a apresentadora responsável pelo horário do pré-show. O casting oficial do #CriançaEsperança nos créditos iniciais é com Mion, Paulo Vieira, Tadeu Schmidt e Taís Araújo. pic.twitter.com/QK4ybHHVeD — Chico Barney (@chicobarney) August 16, 2022

Isso!!! Tava no esquenta — Maria Beltrão (@beltraomaria) August 16, 2022

Ludmilla e L7nnon abrem shows do Criança Esperança

Na noite de segunda-feira, 15, o Criança Esperança reuniu um grande time de famosos! Os cantores Ludmilla e L7nnon abriram os shows, seguidos por Gloria Groove, Zeca Pagodinho e Maria Bethânia, Liniker, Djonga, Junior Lima, Toni Garrido, performance de Ivete Sangalo com os atores de Pantanal, Gabriel Sater e Guito, entre outros. Para fechar a noite, Péricles e Dilsinho cantaram juntos o samba O Amanhã, clássico na voz de Simone, com o menino Miguel Vicente no cavaquinho.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!