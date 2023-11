RBD: De chapéu de Anahí a sobrancelhas coloridas, veja tendências de moda para os shows do grupo

Show do RBD no Rio de Janeiro aconteceu na noite da última quinta-feira, 9; grupo ainda tem mais cinco apresentações no Brasil

O show do RBD no Rio de Janeiro na noite da última quinta-feira, 9, inaugurou a passagem da Soy Rebelde Tour pelo Brasil e deu o que falar na web. Com mais cinco datas no país, milhares de fãs ainda devem encontrar os ídolos nas apresentações. Veja tendências de moda para apostar nos shows, que vão de chapéu da Anahí a sobrancelhas coloridas.

Acessórios de cabelo tem feito sucesso entre os fãs em shows internacionais, como em looks montados para performances de Taylor Swift com a The Eras Tour, que deve passar pelo Brasil ainda neste mês. Para os shows do RBD , a aposta é o famoso chapéu de Anahí, que ficou conhecido por compor os looks da integrante do grupo durante suas apresentações.

Além do adereço, outra tendência para ficar de olho nas performances são as sobrancelhas coloridas ou com pedras de strass coladas. Apesar de ser uma escolha ousada, o estilo vibrante vem ganhando força entre o público de shows e pode combinar com as demais escolhas para o dia da apresentação do RBD.

O brilho também ganha força nas maquiagens de fãs para os shows com tom delicado para não carregar no dia intenso. A aposta é caprichar no brilho nos olhos e arriscar com sombras diferentes para dar a estética especial das apresentações e combinar com a temática do grupo.

Para não encarar a possibilidade da maquiagem borrar com a emoção durante as apresentações, outra alternaliva para a região dos olhos é a tendência das extensões de cílios. Além de oferecer praticidade, a técnica permite que o fã não se preocupe com a make para liberar as lágrimas durante o show , como explicou Luzia Costa, CEO da Sóbrancelhas, rede de estética facial especializada na técnica.

"Sempre procuramos inovar e entregar o que os nossos clientes estão buscando, seja na hora do design diferente nas sobrancelhas ou uma extensão de cílios para não se preocupar com borrão de rímel quando derramar lágrimas de emoção em alguma das apresentações", comentou a profissional.

