Rafael Vitti choca fãs ao publicar foto de 10 anos atrás: ''O tempo voa mesmo''

Após sumiço da web, ator Rafael Vitti impressiona os seguidores ao compartilhar registro um ano antes do primeiro papel na TV

Não é dia de TBT, mas depois de um tempo longe da web, o ator Rafael Vitti (27) recordou um momento importante de sua vida neste sábado, 11.

Após se afastar por mais de um mês das redes sociais, o artista compartilhou fotos da época em que estava no terceiro ano do ensino médio, há 10 anos. O marido de Tata Werneck (39) impressionou com a foto de um ano antes do primeiro papel na TV como protagonista de Malhação - Sonhos.

"Tempo bom. Terceirão no CAp, turma 23C… 10 anos já. O tempo voa mesmo. No ano seguinte, entraria na extinta Malhação e minha vida mudaria completamente", escreveu Vitti ao legendar a postagem em seu perfil no Instagram.

Os seguidores do ator ficaram esperando o comentário da mulher do ator, que sempre mostra seu bom humor, e comentaram que ele não mudou nada. "Você já interpretava o Pedro antes mesmo de entrar na novela", brincou um. "10 anos? Mano, não mudou nada", destacou outra. "Há boatos que são fotos do ano passado kkk", se divertiu um terceiro. "E que mudança em tão pouco tempo", discordou mais um.

Confira o registro antigo de Rafael Vitti:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Vitti (@rafaavitti)

Tata Werneck posta foto da infãncia e impressiona pela semelhança com a filha

Direto do fundo do baú! A apresentadora do Lady NightTata Werneck deixou os seguidores chocados na sexta-feira, 10, ao relembrar um registro de sua infância! Na lembrança, compartilhada em sua conta no Instagram, a comediante aparece ao lado de seu irmão, ainda criança, lendo um livro sentada no sofá. A semelhança com a filha, Clara Maria, fruto de seu relacionamento com o ator Rafael Vitti, chamou atenção dos seguidores, e a própria Tata se comparou com a herdeira.

"Sou eu ou Caca nessa foto? (Não vale avaliar a qualidade da foto de 1930)", disse Tata, mostrando seu bom humor de sempre, na legenda da publicação.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!