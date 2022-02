Rafa Justus celebra aniversário da madrasta, Ana Paula Siebert: ''Você merece tudo de bom!''

Rafa Justus fez uma linda homenagem para a madrasta, Ana Paula Siebert, relembrando momentos especiais que viveram juntas

CARAS Digital Publicado em 18/02/2022, às 16h38

Nesta sexta-feira, 18, Ana Paula Siebert (34) está completando 34 anos de vida e com isso vem recebendo uma série de felicitações de familiares e amigos.

Entre eles está sua enteada, Rafa Justus (12) que usou suas redes sociais para homenageá-la, relembrando alguns momentos incríveis que viveu ao seu lado, durante viagens que fizeram para a Disney, em Orlando.

Na legenda, ela parabenizou a madrasta: "Paula! Parabéns! Tudo de bom sempre! Continue sendo essa mulher dedicada, trabalhadora e carinhosa! Eu te amo muito! Obrigada por tudo sempre (até pelas bronquinhas as vezes! Porque como você diz quem ama educa!) Você merece tudo de bom! Você me presenteou com uma irmãzinha que eu amo demais a Vicky, meu amorzinho! Te amo muito".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Coisa mais linda!", disse um. "Que fofa!", falou outro. "Que declaração mais linda!", escreveu um terceiro.

Surpresa especial!

Ana Paula celebrou seu aniversário jantando em um restaurante luxuoso de Miami, nos EUA, ao lado de amigos e familiares.

Seus entes queridos então lhe deram de presente uma surpresa com um ônibus-festa, todo colorido e com abertura na parte superior. "Olha o que aprontaram para mim!", escreveu ela, celebrando a homenagem 'cafona'.

Confira a homenagem que Rafa Justus fez para celebrar o aniversário de Ana Paula Siebert: