Ana Paula Siebert completa 34 anos e ganha declaração do marido: ''Sua beleza transcende a física''

Roberto Justus fez uma homenagem emocionante para o aniversário de Ana Paula Siebert

CARAS Digital Publicado em 18/02/2022, às 14h46

Nesta sexta-feira, 18, é dia de festa para Ana Paula Siebert!

A influenciadora digital está completando 34 anos de vida e após curtir uma noitada com a família em Miami, nos Estados Unidos, ela recebeu uma declaração e tanto do marido, Roberto Justus (66), que está no Brasil para trabalhar.

No feed do Instagram, o empresário relembrou um registro ao lado da amada e rasgou elogios ao parabenizá-la.

"Hoje é seu dia! 34 anos! Tive o privilégio de acompanhar a sua evolução nesses últimos 9 anos! Você se tornou uma mulher notável, uma grande profissional, uma super mãe, uma companheira que acima de tudo tem meu respeito e admiração", escreveu ele.

Na sequência, o maridão seguiu apontando as qualidades da loira: "Você cresceu em todos os sentidos mas nunca perdeu a humildade e continua encantando a todos que te cercam. A sua beleza transcende a física! Sou a maior testemunha da construção desse ser humano ímpar que você se tornou!". E concluiu a parabenizando: "Desejo que nesse novo ano você possa brilhar ainda mais. Estarei sempre ao seu lado aplaudindo. Parabéns! Te amo", completou ele.

Nos comentários, Ana Paula fez questão de agradecer: "Obrigada meu amor! Estou com mta saudades! Te amo e vc está fazendo falta!", disse.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE ROBERTO JUSTUS