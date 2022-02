Ana Paula Siebert completa 34 anos e ganha surpresa em ônibus durante viagem para Miami

Modelo Ana Paula Siebert, esposa de Roberto Justus, celebra aniversário de 34 anos com familiares e amigos em passeio de ônibus-festa

CARAS Digital Publicado em 18/02/2022, às 10h17

Dia de festa para Ana Paula Siebert! Nesta sexta-feira, 18, a modelo está completando mais um ano de vida!

A esposa de Roberto Justus (66), com quem tem uma filha, Vicky (1), comemorou a data especial com familiares e amigos em Miami, nos Estados Unidos. A loira curtiu um jantar em restaurante luxuoso e ganhou uma surpresa dos entes queridos.

Ao deixar o local do jantar, a influenciadora digital foi surpreendida com um ônibus-festa, todo colorido e com abertura na parte superior. Ela caiu na gargalhada com a homenagem 'cafona'. "Olha o que aprontaram para mim!", disse ela. "E assim andamos por duas horas", escreveu ainda ao mostrar a diversão no ônibus com a família e amigos.

Em um dos registros, nos Stories, Ana surgiu falando ao telefone. "Contando o mico para o Roberto Justus", brincou na legenda.

Em seu feed, Ana compartilhou um clique da comemoração, com decoração e balões metálicos e exibindo o bolo. Ela celebrou a chegada de mais um ano de vida e aproveitou para agradecer pelo carinhos dos fãs.

"34 cheguei! Happy bday to me! Cheguei e cheguei feliz… quando olho pra traz e me vejo bem menina, fico lembrando dos meus sonhos, das minhas vontades… muitos deles nesses 34 anos já se realizaram, outros ainda não, mas a minha maior certeza é o orgulho que sinto da minha caminhada, da história que comecei a construir e ainda tem tantas páginas para serem escritas. Como é bom ter o aconchego no coração de sentir orgulho dos caminhos traçados e da pessoa que escolhemos ser! Que esse novo ciclo de vida seja ainda mais especial… que eu nunca perca dentro de mim a Ana Paula sonhadora, que eu tenha força para tornar cada dia inesquecível e que eu possa ter sempre perto de mim todas as pessoas que eu amo! (Meu maior tesouro!)! Obrigada, a todos vocês, pelo carinho de sempre… vocês fazem parte dessa história!", escreveu Ana Paula Siebert na legenda da publicação.

Confira o post de aniversário de Ana Paula Siebert: