Rafa Brites leva vassoura em dia de votação em São Paulo

Apresentadora Rafa Brites vassoura para limpar frente de sua zona eleitoral em dia de votação na capital de São Paulo

A apresentadora Rafa Brites (35) já cumpriu seu papel de cidadã e foi votar neste domingo, 02, na capital de São Paulo.

Na zona oeste, a famosa não gostou de ver a sujeira em frente ao local em que foi votar. Nos Stories, a esposa de Felipe Andreoli (42) mostrou que levou uma vassoura e pá em seu carro para limpar o chão da rua, que estava coberto dos famosos "santinhos", os panfletos dos candidatos.

"Fui limpar a frente da minha zona eleitoral", escreveu Rafa Brotes na publicação no Instagram. A artista, mãe de Rocco e Leon, posou para fotos no momento da votação.

Mais famosos já foram às urnas para nas eleições de 2022. Entre os famosos que já deram seus votos estão Taís Araújo, Lázaro Ramos, Bruna Marquezine, Ludmilla, Pedro Bial, Daniela Mercury, Karina Bacchi, Gloria Pires, Luisa Sonza, Fátima Bernardes e Astrid Fontenelle.

Rafa Brites leva vassoura para limpar frente de sua zona eleitoral:

