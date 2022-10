Famosos vão às urnas nas eleições de 2022

Celebridades são fotografadas durante o dia de votação no Brasil neste domingo, 2

CARAS Digital Publicado em 02/10/2022, às 11h13

Os famosos já começaram a ir às urnas espalhadas pelo Brasil para escolher seus candidatos nas eleições de 2022. Neste domingo, 2, várias celebridades foram fotografadas enquanto iam nas sessões eleitorais espalhadas por escolas.

Entre os famosos que já deram seus votos estão Taís Araújo, Lázaro Ramos, Bruna Marquezine, Ludmilla, Pedro Bial, Daniela Mercury, Karina Bacchi, Gloria Pires, Luisa Sonza, Fátima Bernardes e Astrid Fontenelle.

Alguns famosos escolheram looks básicos para irem ao local de votação, como Lázaro Ramos e Taís Araújo, que surgiram com looks brancos. Outros decidiram expressar suas escolhas para presidente no look, como Daniela Mercury e Karina Bacchi. Enquanto isso, Fátima Bernardes transmitiu uma mensagem de esperança para os fãs em sua camiseta com a frase: “Faminta de futuro”.

Veja as fotos dos famosos indo votar:

Fotos: Eduardo Martins, Natasha Quarterolli, Delson Silva / AgNews; Reprodução / Instagram