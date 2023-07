Quem é quem? Kelly Key confunde ao surgir a cara da filha: 'Iguais'

Kelly Key confunde ao compartilhar fotos toda de rosa parecendo muito a filha; veja

A cantora Kelly Key está aproveitando a onda de Barbie na rede social para entrar no clima e reviver a época em que fez grande sucesso cantando a música inspirada na boneca. Nesta quinta-feira, 20, a famosa compartilhou fotos vestindo rosa e chamou a atenção.

Isso porque, a artista apareceu muito parecida com a filha, Suzanna Freitas, de 22 anos, que foi fruto do relacionamento que viveu no passado com o cantor Latino. Que a primogênita é a cara dela não é novidade, contudo, dessa vez, a loira chocou ao exibir a forte semelhança.

"Hora da Barbie recarregar as energias", disse ela ao aparecer de roupão rosa e unhas também da mesma cor.

Nos comentários, os internautas se mostraram confusos se era mesmo a artista ou a filha dela. "Fiquei MUITO na dúvida se era você mesmo ou a Suzanna... MUITO IGUAIS", declararam. "Pensei que era sua filha", falaram. "Olhei rápido e achei que a Suzanna", disseram.

Além Suzanna Freitas, Kelly Key tem mais dois meninos com o marido, o empresário Mico Freitas. Ao aparecer com os filhos, a cantora sempre impressiona com a forte semelhança deles com ela. Muita gente brinca que a loira não tem um útero, mas sim uma máquina de xerox por ter herdeiros tão parecidos com ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kelly Key (@oficialkellykey)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Suzanna Freitas (@suzannafreitas)

Kelly Key viveu dilema pessoal quando lançou música da Barbie

Um dos grandes ícones da música pop brasileira dos anos 2000, a cantora Kelly Key (40) tem visto seu nome em alta nos últimos dias. Isso porque, em meio à divulgação do filme Barbie, sua música Eu Sou a Barbie Girl tem sido relembrada por diversos fãs nas redes sociais.

Lançada originalmente no ano de 2005, Eu Sou a Barbie Girl faz parte do sexto álbum de Kelly Key e até hoje é uma das mais queridas dos admiradores da artista. A canção é uma versão da popular música do grupo Aqua, de 1997, que tem a mesma temática.

Apesar das ótimas memórias dos fãs, a música foi lançada em um momento delicado para a cantora. Segundo Kelly, que na época já contava com um público enorme, ela enfrentou um certo perrengue. Isso porque ela havia acabado de dar à luz ao seu segundo filho e precisou se adequar à nova rotina enquanto enfrentava os desafios da carreira artística.

"Eu lembro de tudo com muito carinho da época em que a música foi lançada. Além de ter sido logo após o Vítor, eram muitos desafios como mãe e profissional que eu vivia naquele momento", contou.

Ela também afirmou que a música marcou um novo momento em sua caminhada profissional. "Além do destaque que a música em si teve por sua mensagem de auto afirmação, ela se tornou um hino para muitos que buscavam se expressar livremente e com confiança".

"Também marcou uma virada de chave na minha carreira. É fascinante como uma música pode transcender gerações e ainda inspirar tantas pessoas", declarou ela, que atualmente é mãe de três jovens Suzanna (22) e Vitor (18) e Arthur Freitas (7).