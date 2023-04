Kelly Key posta foto rara em família e web aponta indireta à polêmica de Latino

Cantora Kelly Key publica clique ao lado do marido e dos filhos e internautas especulam indireta após ser citada em briga de Maíra Cardi e Latino

A cantora Kelly Key (40) reuniu a família no domingo, 09, de Páscoa em lindo clique e compartilhou com seus seguidores nas redes sociais!

Na imagem, publicada em seu perfil no Instagram, ela aparece ao lado do marido, Mico Freitas (42), com quem está desde 2004, e dos herdeiros, Suzanna, do relacionamento com o cantor Latino (50), Jaime e Arthur, da relação atual. Na legenda, Kelly celebrou a Páscoa.

"Feliz Páscoa, da minha família para a sua! Essa foto me lembra que não importa o quão longe a vida nos leve, a nossa família sempre estará unida em amor, memórias e valores muito claros e bem estabelecidos!", escreveu ela no início do texto.

"A Páscoa é um momento para celebrar essa união e renovar nossa gratidão por tudo o que temos. Que ela seja mais uma oportunidade para fortalecer os nossos laços, para nos lembrar da importância de valorizar cada momento e de amar intensamente aqueles que estão ao nosso redor! A união é a nossa força, e juntos, podemos superar qualquer desafio!", disse em seguida.

Alguns internautas apontaram que o post de Kelly Key seria uma indireta após a polêmica de Latino e a influenciadora Maíra Cardi (39). "A resposta em uma foto", "Quem mais veio procurar um comentário da Maíra Cardi? Kkkk Família linda, Kelly, Deus abençoe grandemente", "A Kelly respondendo em uma foto, entendedores entenderão", comentaram.

Latino criticou uma foto publicada por Maíra no domingo, 09, em que ela aparece ao lado de seu novo namorado, Thiago Nigro, e da filha, Sophia, do relacionamento com o ator Arthur Aguiar (34). "Vocês poderiam ter poupado seu ex dessa foto, né? Empatia pelo próximo pode ajudar na boa relação com o seu ex", escreveu Latino em trecho.

Maíra respondeu Latino relembrando a relação que ele teve com Kelly Key. "Lembro que você vivenciou algo parecido com a maravilhosa da Kelly Key, que tentou por tudo lutar pelo casamento dela, enquanto você não a respeitava na rua. Um dia ela cansou e encontrou uma pessoa maravilhosa, e já estão juntos a mais de 20 anos", disparou a coach.

Confira Kelly Key com a família reunida:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kelly Key (@oficialkellykey)

Kelly Key ganha elogios ao mostrar transformação no visual

Kelly Key está no Brasil e aproveitou para mudar o visual! Recentemente, a artista impressionou os seguidores das redes sociais ao mostrar a mudança que realizou em suas madeixas. Em seu perfil oficial no Instagram, a cantora compartilhou um vídeo em que aparece em um salão de beleza, passando por uma grande transformação, e ganhou elogios ao mostrar o resultado.

"Cabelo novo? Temos!", escreveu a artista, que decidiu abandonar os fios loiros e apostar em um tom um pouco mais escuro.

