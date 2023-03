Kelly Key fala sobre dificuldades no casamento: "Altos e baixos"

Kelly Key é casada com o empresário Mico Freitas há quase 20 anos, e são pais de dois filhos

Kelly Key (40) comemorou 19 anos de casada e compartilhou um pouco da história da união com Mico Freitas (42).

Ela relembrou os desafios que enfrentou ao lado do marido e agradeceu a todos que fizeram parte da história do casal, que vive um relacionamento aberto.

"Ao longo desse tempo, aprendemos que o amor, o respeito e a admiração são o alicerce da nossa relação, e somos gratos por ter um ao outro para caminhar juntos nesta jornada. [...] Aprendemos a nos comunicar melhor, a apoiar um ao outro, termos os mesmos objetivos, seguindo na mesma direção, afinal, nos vemos como uma equipe!", disse.

A cantora também contou como o casal aprendeu a se comunicar ao longo de duas décadas juntos: "Passamos por altos e baixos, mas sempre um ao lado do outro, enfrentando os desafios de mãos dadas. Respeitamos nossas diferenças e aprendemos a apreciar as pequenas coisas do dia a dia".

Por fim, ela falou dos filhos com Mico, seus "tesouros". "Nossos bem mais preciosos! Nossa maior fonte de felicidade e orgulho. [...] Ao longo destes anos superamos muitos desafios (vocês nem imaginam quantos), mas sempre encontramos uma maneira de nos apoiar e nos manter fortes. Agradecemos a Deus por nos dar um ao outro e por nos permitir viver uma vida plena e feliz".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kelly Key (@oficialkellykey)

Kelly Key visita mesquita em Dubai com o marido e filhos: "Momentos inesquecíveis"

Kelly Key está viajando pelos Emirados Árabes Unidos e conheceu a imponente Mesquita do Sheikh Zayed, a maior de Dubai.

Com o corpo e os cabelos cobertos, como é exigido às mulheres no local, ela fez uma reflexão sobre o passeio. Ela estava com o marido e dois de seus filhos.

"Com meus meninos, vivendo momentos inesquecíveis na majestosa Mesquita de Dubai. Certamente, a Mesquita em Dubai é uma experiência que envolve os sentidos de diversas maneiras, e um dos aspectos mais marcantes para mim é, sem dúvida, o cheiro! O aroma que envolve o ambiente é uma mistura de incenso, madeira e flores, e traz uma sensação de tranquilidade e serenidade, que nos faz viajar, criando um clima de contemplação e reflexão", relatou.