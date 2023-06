Quem é a mulher da foto com Duda Nagle? Arquiteta é mãe de uma menina

Duda Nagle virou assunto nesta semana ao posar para foto com arquiteta nas redes sociais

Pouco tempo após anunciar o fim do casamento com Sabrina Sato, o ator Duda Nagle chamou atenção ao aparecer ao lado de outra mulher nas redes sociais. Parte do elenco do filme Tração, o filho de Leda Nagle posou com a arquiteta Camila Klein e o registro foi compartilhado pela profissional. Apesar da repercussão da foto, muitos ainda não conhecem a loira.

Klein é arquiteta de formação e empresária, especializada em projetos de alto padrão. Nas redes sociais, a profissional segue Duda Nagle e acumula mais de 350 mil seguidores. Foi, inclusive, em seu perfil do Instagram que a foto ao lado do ator viralizou e recebeu diversos comentários de amigos desejando felicidades aos dois.

Hoje, a arquiteta tem 43 anos, sendo três anos mais velha que Duda Nagle. Ela é natural da cidade São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul, e também tem uma filha, Betina, nascida em 2014. Além de exercer a arquitetura profissionalmente há mais de 20 anos, ela também tem como hobbies a prática de tênis, aulas de DJ, além de ter uma coluna na revista Vogue.

Após a grande repercussão da foto na internet, Duda Nagle negou estar namorando a arquiteta e ainda disse que não conversou mais do que dois minutos com ela. Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do UOL, o ator contou que a profissional seria uma fã que pediu uma foto durante um evento no último sábado, 24.

Em meio ao grande alvoroço e de várias notas sobre um suposto affair entre os dois, a profissional se pronunciou de uma forma curiosa ao repostar uma publicação do jornalista Leo Dias dizendo que eles poderiam estar juntos.

CONFIRA A FOTO DE CAMILA KLEIN E DUDA NAGLE