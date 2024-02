Quem é a esposa de Daniel Alves? Conheça Joana Sanz

Durante segundo dia de julgamento de Daniel Alves, Joana Sanz prestou depoimento no tribunal

Durante o segundo dia de julgamento de Daniel Alves, na última terça-feira, 6, Joana Sanz prestou depoimento no tribunal. A modelo, que segue casada com o jogador, foi convocada pela defesa do marido para ajudá-lo a receber uma sentença menor. Saiba quem é Joana Sanz e conheça a esposa de Daniel Alves.

Nascida em Tenerife, na Espanha, em 1993, Joana Sanz construiu carreira como modelo e ficou conhecida por seu trabalho impresso, como estrela de campanhas publicitárias e editoriais de revistas. Casada desde 2017 com Daniel Alves , ela subiu ao altar em uma cerimônia íntima em Ibiza após dois anos de namoro e já morou ao lado do jogador em Barcelona, Paris e São Paulo.

Após idas e vindas sobre a decisão de separação do casamento com o jogador, desde a prisão de Daniel Alves em janeiro de 2023, Joana Sanz desistiu do divórcio em outubro, de acordo com o programa TardeAR, do canal espanhol Telecinco.

Leia também: DJ de hit com Luísa Sonza perde R$ 30 mil após ter conta invadida; saiba mais

Na última terça-feira, 6, a esposa de Daniel Alves deu depoimento no tribunal durante o segundo dia de julgamento do marido para ajudar a estratégia de defesa dos advogados do atleta. Segundo a imprensa internacional, a modelo falou sobre a noite em que o marido teria estuprado uma mulher no banheiro de uma boate em Barcelona, na Espanha.