DJ de hit com Luísa Sonza perde R$ 30 mil após ter conta invadida; saiba mais

Em comunicado compartilhado com a CARAS Brasil, o DJ Davi Kneip, do hit Sentadona de Luísa Sonza, explicou o ocorrido e lamentou perda

Davi Kneip (24), DJ que já trabalhou ao lado de Luísa Sonza (25), teve sua conta bancária invadida e perdeu quase R$ 30 mil após o golpe. Em comunicado compartilhado com a CARAS Brasil, a equipe do músico informou que ele já está tomando as medidas cabíveis em relação ao ocorrido.

"Davi Kneip sofreu um prejuízo de R$29.886,93, ao ter a conta bancária invadida por criminosos. O cantor e DJ, que tem entre os seus hits Sentadona [lançado em parceria com Luísa Sonza] , fez diversos stories para lamentar sobre o ocorrido", diz o texto.

De acordo com o comunicado o ex-participante dos realities De Férias com o Ex e Brincando com Fogo registrou um Boletim de Ocorrência em Nova Lima, Minas Gerais, nesta terça, 6, e relatou que, ao acessar o navegador do banco para consultar seu extrato, o aplicativo travou.

Ele teria reinstalado o aplicativo para realizar uma nova consulta de extrato e então constatou três transações no valor de R$ 7.400. "Não consigo fazer nada direito depois desse susto. Consegui provar que o notebook não foi invadido, foi o sistema do banco. Espero resolver esse problema o mais rápido possível", lamentou.

"Após entrar em contato com o gerente pessoal da conta, ele informou que aconteceu a mesma situação com outros clientes. Davi conseguiu aplicar o restante do dinheiro para um investimento sem resgate automático", completa o comunicado.

Davi Kneip se tornou conhecido após participar do reality Brincando com Fogo, da Netflix. Após sua participação no programa, ele seguiu a carreira musical, como DJ e cantor de funk, e emplacou sucessos como Sentadona, remixado em parceria com Luísa Sonza.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE DAVI KNEIP, DJ DO HIT SENTADONA, DE LUÍSA SONZA: