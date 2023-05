Davi Kneip, DJ do hit Sentadona, revela conselho de Zé Felipe: 'Me marcou'

Em entrevista à CARAS Brasil, artista relembrou conversa com Zé Felipe e celebrou lançamento nesta sexta-feira, 19

Às vésperas de um novo lançamento musical, o DJ Davi Kneip (24) aposta agora em uma mistura entre funk, brega e piseiro. Em entrevista à CARAS Brasil, o músico conta que a decisão de trabalhar com ritmos diferentes, como poderá ser visto na faixa Mais Perigosa nesta sexta-feira, 19, surgiu após um conselho de Zé Felipe (25).

"Na época de Sentadona [música que fez sucesso em 2022], ele me falou um negócio que me marcou muito: 'Davi, eu sou cantor. Não tenho um estilo musical. Eu sou cantor, eu lanço o que eu gosto'. E isso me inspirou bastante. Pensei um novo estilo de pop no Brasil", conta o artista, sobre a conversa com Zé Felipe . "O diferente também é o futuro."

O músico ainda acrescenta que passou a estar atento às tendências nas redes sociais, usando os aplicativos como ferramentas para alavancar seus lançamentos e novas produções. Para ele, é muito difícil criar novas canções sem pensar no universo da web, especialmente em sua carreira, que começou no YouTube quando tinha apenas 15 anos.

"Comecei junto com a Vivi [Wanderley], tínhamos um canal no YouTube juntos. A gente era muito criticado na nossa cidade", diz ele. No entanto, apesar de críticas que surgem nas redes sociais, o jovem artista afirma que está em uma fase extremamente seguro do seu trabalho e de sua aparência também, que já foi um ponto bastante delicado em sua vida.

Leia também:Zé Felipe revela que está tomando remédios para tratar ansiedade

Davi conta que, durante a infância, sofreu bullying enquanto enfrentava um quadro de obesidade e depois enfrentou a anorexia, um distúrbio alimentar. Ele afirma que por isso entende a importância de cuidar não apenas da aparência física, mas também da saúde, com bons hábitos de exercício e alimentação, e da mente, com acompanhamento psicológico.

"Sou uma pessoa muito confiante em mim mesmo, se não eu não teria nem participado do Brincando com Fogo", acrescenta, relembrando o reality de pegação da Netflix, do qual participou da primeira temporada brasileira. Hoje, Davi afirma estar focado em sua carreira musical, tendo criado seu próprio selo, Kneip Produções, para ajudar novos talentos a seguirem um bom caminho.

Para o futuro, ele diz estar preparando novos lançamentos para serem feitos ao longo dos meses, variando entre ritmos como funk, piseiro, eletrônica e até mesmo sertanejo. "Dando um spoiler, eu tenho 19 músicas prontas, quem sabe não vem meu primeiro álbum?", acrescenta ele sobre o futuro de sua carreira.

Já quanto a vida pessoal, Davi afirma que continuará sendo um livro aberto e que, no momento, está solteiro e aberto a novas relações, em um momento mais tranquilo em que aprendeu a se amar primeiro. "Estou na pista, se uma menina conquistar meu coração, todo mundo vai saber porque eu sou muito emocionado [risos]."