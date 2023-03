Zé Felipe revela que está tomando remédios para tratar ansiedade

Após crises durante shows, Zé Felipe iniciou o tratamento para ansiedade: “Tomando ansiolítico"

Depois de passar por alguns episódios de ansiedade durante seus shows, Zé Felipe (24) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 06, para tranquilizar os fãs sobre o estado de sua saúde emocional. O cantor revelou que está mais ‘sereno’ desde que iniciou o tratamento para lidar com as emoções.

O assunto surgiu depois que uma seguidora apontou que o marido de Virginia (23) parecia abatido em uma caixinha de perguntas: “Você parece triste cara, sem energia total, se cuida”, aconselhou a fã. O cantor, que está curtindo os parques de Orlando com a amada e as filhas, decidiu abrir o jogo sobre suas questões emocionais.

"Eu estou bem, graças a Deus”, iniciou o relato. “É que estou tomando ansiolítico e, aí, você fica assim mesmo, mais sereno. O mundo está acabando e você está assim, tranquilo”, Zé justificou ao revelar que está tomando um tipo de remédio recomendado para o tratamento de ansiedade e depressão.

Outra fã decidiu perguntar se o cantor está realizado em sua vida amorosa: “Você é feliz no seu casamento?”, indagou a seguidora. Zé respondeu a pergunta com uma foto feliz ao lado da influenciadora e das filhas: “Muito feliz e grato a Deus por tudo, cada dia que passa tenho mais orgulho do meu casamento e da minha família”, se derreteu.

