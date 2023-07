Quanto tempo durou casamento de Fernanda Souza e Thiaguinho? Entenda relação

Com uma legião de fãs espalhados pelo Brasil, Fernanda Souza e Thiaguinho têm surpreendido ao mostrar relação de amizade após casamento

A atriz Fernanda Souza (39) e o cantor Thiaguinho (40) mostraram mais uma vez que são exemplo de maturidade. Nesta quarta-feira, 5, os dois foram vistos curtindo um belíssimo dia de sol na praia da Barra da Tijuca, zona sul do Rio de Janeiro.

O encontro dos dois deixou muitos fãs impressionados, visto que os dois estavam acompanhados de suas namoradas. Fernanda ao lado de Duda Porto e Thiaguinho com Carol Peixinho.

Fernanda e Thiaguinho foram casados por oito ano e o relacionamento chegou ao fim em 2019. Na época, os dois foram alvos de várias especulações sobre crises no casamento, o que nunca chegou a ser confirmado por eles.

Apesar do casamento ter chegado ao fim, os artista continuam amigos e fazem questão de expor isso publicamente. Quando Fernanda assumiu o namoro com Duda, o pagodeiro foi uma das pessoas que apoiaram a decisão.

Nos comentários de uma postagem romântica realizada por Fernanda, o cantor se derreteu de elogios às duas. "Tudo de maravilhoso, do jeito que você merece", escreveu ele.

Ainda no ano passado, Thiaguinho e Fernanda foram vistos curtindo o Rock in Rio com suas namoradas. O cantor compartilhou um registro do encontro e reforçou o carinho que sente pela ex-esposa. "Uma lição de amor! E eu acredito no amor! Amo a gente! E que assim seja para sempre", contou.

A influenciadora Carol Peixinho, também comentou sobre o encontro dos quatro durante o festival. "Não poderia ser diferente! Nós 4 somos isso! Só amor", destacou.

FERNANDA SOUZA CURTE SHOW DE THIAGUINHO COM NAMORADA

A apresentadora Fernanda Souza encantou seus seguidores no último domingo, 2, ao compartilhar um momento de diversão com a namorada,Eduarda Porto. As duas foram prestigiar o show Tardezinha, que é do seu ex-marido, o cantor Thiaguinho, e aconteceu no sábado, 1º.

Nos stories do Instagram, elas apareceram curtindo, cantando e pulando enquanto curtiam o show de Thiaguinho. Sorridentes, as duas mostraram sintonia no momento de alegria. “Obrigada por nos proporcionar seis horas de pura alegria... Te amamos sem fim!”, disse ela na imagem.

Vale lembrar que Fernanda Souza assumiu o namoro com Eduarda Porto em abril de 2022, quando mostrou uma foto das duas juntas nas redes sociais e encantou seus fãs ao viver um romance com outra mulher. “Se conhecer e acolher cada descoberta sobre si, é um processo enriquecedor e transformador. É ser quem se é. É viver o que se quer. Somos muito gratas por termos nos encontrado nesse caminho lindo que se revelou para nós... Amor é amor”, afirmou na época.