Qual você acha que será o destino de Eliana na TV após o SBT? Vote na enquete!

Como a saída de Eliana do SBT já está próxima; vote na enquete da CARAS Brasil e aponte qual emissora você acha que a apresentadora terá como destino

Desde que encerrou seu contrato com o SBT, o futuro de Eliana (51) na televisão tem sido alvo de muitas especulações. Apesar da ida da apresentadora ainda não ter sido confirmada oficialmente, os rumores de que ela realmente irá para a Globo ganharam mais força nos últimos dias. Vote na enquete da CARAS Brasil e dê sua opinião sobre qual será o destino de Eliana na televisão.

Qual você acha que será o destino de Eliana na TV? Globo aos fins de semana

Globo à noite

GNT

Multishow

POR ENQUANTO NÃO

Mesmo com os rumores apontando que Eliana deve integrar o elenco da Globo. O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega (88) falou em uma entrevista para o F5 sobre a saída de sua colega de trabalho e amiga do SBT.

Segundo o comandante do A Praça é Nossa, a famosa ainda não tem uma emissora definida para trabalhar. Carlos Alberto garantiu que no momento ela não irá para a Globo e que Record TV e Band não estão nas alternativas dela.

"Eliana não vai para a Globo ainda, isso eu garanto. Somos amigos. Ela está estudando as possibilidades. Para a Record é que não vai. Nem para Band" , revelou um pouco o apresentador Carlos Alberto sobre o que a amiga tem em mente sobre seus próximos projetos na TV.

MOMENTOS FINAIS

No mês de abril, Eliana encerrou o contrato com o SBT, onde trabalhava desde 2009, e, em breve, deve ser anunciada como a nova contratada da emissora carioca. A despedida será gravada na quarta-feira, 12 de junho, informou o colunista Flávio Ricco, do R7. Inclusive, a última atração será comandada pelo cantor Daniel.

Com o fim de seu contrato na emissora de Silvio Santos, a comunicadora encerra sua segunda passagem pelo SBT. De acordo com informações do site F5, Eliana será anunciada como contratada da Globo em julho.

