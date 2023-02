Priscilla Alcântara rebate críticas após participar do Carnaval: “Ninguém tem que agradar ninguém!”

Após viralizar com vídeo em trio de Ivete Sangalo, Priscilla Alcântara desabafa e rebate ataques por 'não servir mais a Deus'

Na última terça-feira, 21, a cantora Priscilla Alcântara (26), não ficou calada ao ser criticada nas redes sociais, após participar pela primeira vez do Carnaval em Salvador, ao lado de Ivete Sangalo (50).

A vencedora do The Masked Singer rebateu os comentários negativos que recebeu dos internautas a acusando de 'não servir mais a Deus'.

Através de seu Twitter oficial, a artista respondeu à altura. "Já parou pra pensar que empatia são pequenos gestos que geram um impacto gigante? Pessoas assim mudam o mundo. O hábito de se pôr no lugar do outro muda o mundo. Pensar no efeito de suas ações mudam o mundo. NÃO PERCA TEMPO se justificando”, iniciou.

Na sequência, continuou: USE SEU TEMPO para construir! energia é sagrada, tem q ter sabedoria pra não desperdiçar. energia a gente põe nos processos que valem. na busca por autoconhecimento, na evolução de mente. nunca em tentar mudar a opinião alheia sobre si mesmo. NUNCA", escreveu.

"Se importar com o que pensam de você é uma opção. Eu escolho não me importar. Ser livre é isso. Ninguém tem que agradar ninguém. Basta a gente buscar ser nossa melhor e mais autêntica versão, sempre”, finalizou.

VEJA O TWITTER DE PRISCILLA ALCÂNTARA:

Foto: Reprodução/Instagram

HOMENAGEM!

Ainda na última terça-feira, 21, Priscilla Alcântara compartilhou em sua conta no Instagram uma singela homenagem para agradecer Ivete Sangalo.

A ex-apresentadora do SBT publicou uma foto em que cantava no bloco de Carnaval de Ivete em Salvador. No resgistro, as duas vestiam looks vermelhos, sendo o de Priscilla composto por um macacão brilhante recortado no meio.

“Escrevendo isso aqui com umas lagriminhas nos olhos porque é inevitável pensar em você sem se emocionar”, começou escrevendo a cantora na legenda da postagem.