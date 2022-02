Previsto para acontecer em março de 2022, 'Navio da Xuxa' é adiado para 2023

Xuxa Meneghel compartilha comunicado revelando que seu navio foi adiado por causa da pandemia

15/02/2022

Do dia 25 ao dia 28 de março de 2022, os fãs de Xuxa Meneghel (58) já estavam com tudo pronto para celebrar o aniversário da apresentadora no Navio da Xuxa.

Porém, nesta terça-feira, 15, através de um comunicado oficial, a rainha dos baixinhos anunciou que a viagem teve que ser adiada.

Por conta da pandemia do coronavírus, o evento está marcado para acontecer apenas em março de 2023, junto a chegada dos 60 anos da loira.

Em seu Instagram, além de postar o pronunciamento, ela lamentou o acontecimento: “Tô muito triste com tudo isso. Me vejo de mãos atadas e impotente”, começou.

“Tem jogo de futebol que está ok e outros eventos, mas navios, não. Espero com todo coração a compreensão de todos, pois pra mim é simplesmente triste. Neste momento não deveríamos ter navios, nem jogos, cultos, etc. Mais decisões como essa deveriam ser tomadas. Nos vemos em um ano e um mês”, disse a mãe de Sasha (23) ao final.

Vale lembrar que atrações como Lulu Santos (68), Claudia Leitte (41) e Ludmilla (26) já estavam confirmadas no navio.

Confira o comunicado oficial do adiamento do Navio da Xuxa: