Preta Gil lamenta saudade do amigo Paulo Gustavo: ''Você vive em mim''

Tratando câncer, cantora Preta Gil celebra amizade e fala dos dois anos sem o humorista Paulo Gustavo, que faleceu em maio de 2021

A cantora Preta Gil (48) também usou as redes sociais nesta quinta-feira, 04, para lembrar com carinho de um dos seus melhores amigos, Paulo Gustavo (1978 - 2021).

Tratando câncer, a artista publicou uma série de registros de diferentes épocas em que aparece ao lado do humorista, que faleceu há exatamente 2 anos, aos 42 anos de idade, em decorrência de complicações da covid-19.

Em sua conta no Instagram, Preta comemorou a amizade e ressaltou a saudade que sente do amigo. "2 anos da sua partida aqui na terra, mas aqui no meu coração e na minha alma, você estará eternamente. É feito ímã o seu amor, o meu amor, o nosso amor. Eu nunca vou te esquecer, pois você vive em mim", declarou Preta, que anunciou que está começando a nova fase de seu tratamento contra o câncer de intestino.

"Com toda minha saudade e o meu querer, para sempre você! Com toda a certeza você iria me zoar com essa poesia fofa kkkkkk! Te amo infinito, PG!", disse ainda ao legendar o post.

A apresentadora e humorista Tata Werneck (39) também lembrou da data: "Dois anos que a gente entendeu que você era cometa. Tua ausência é forte. Mas tua presença é mais. Eu lembro de você todo dia. Vamos te amar sempre!", escreveu a esposa de Rafael Vitti (27).

Confira o post de Preta Gil para Paulo Gustavo:

Viúvo de Paulo Gustavo desabafa ao falar sobre os dois anos da morte do humorista

O dermatologista Thales Bretas emocionou seus seguidores nesta quinta-feira, 4, ao relembrar os dois anos da morte do ator e humorista Paulo Gustavo, que faleceu em 4 de maio de 2021 em decorrência de complicações da Covid-19. Em um post, ele relembrou fotos do artista com os filhos deles, Gael e Romeu, e falou sobre a saudade e a necessidade de seguir com a vida.

"Vou tentar ressignificar a data de hoje, que me pesa diariamente há 2 anos, quando um vírus revirou o mundo e levou meu marido, pai dos meus filhos, pra longe do nosso convívio diário. Ele foi um homem tão especial, que eu, nossa família e milhões de pessoas sofremos um luto coletivo. Sei que muitos sentem a falta dele todos os dias, e eu, sua ausência a cada minuto, tão forte como era a sua presença. A alegria virou silêncio. O companheirismo virou solidão. A responsabilidade de criar dois menininhos incríveis, antes compartilhada, ficou maior quando caiu só sobre os meus ombros. Tudo isso junto com um esvaziamento de tantos planos futuros! Um rascunho colorido e lindo, que escrevíamos juntos, voltou a ser uma folha em branco", disse ele.