Viúvo de Paulo Gustavo desabafa ao falar os dois anos da morte do humorista

Viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas reflete sobre os dois anos da morte do humorista: 'Sofremos um luto coletivo'

O dermatologista Thales Bretas emocionou seus seguidores nesta quinta-feira, 4, ao relembrar os dois anos da morte do ator e humorista Paulo Gustavo, que faleceu em 4 de maio de 2021 em decorrência de complicações da Covid-19. Em um post nas redes sociais, ele relembrou fotos do artista com os filhos deles, Gael e Romeo, e falou sobre a saudade e a necessidade de seguir com a vida.

"Vou tentar ressignificar a data de hoje, que me pesa diariamente há 2 anos, quando um vírus revirou o mundo e levou meu marido, pai dos meus filhos, pra longe do nosso convívio diário. Ele foi um homem tão especial, que eu, nossa família e milhões de pessoas sofremos um luto coletivo. Sei que muitos sentem a falta dele todos os dias, e eu, sua ausência a cada minuto, tão forte como era a sua presença. A alegria virou silêncio. O companheirismo virou solidão. A responsabilidade de criar dois menininhos incríveis, antes compartilhada, ficou maior quando caiu só sobre os meus ombros. Tudo isso junto com um esvaziamento de tantos planos futuros! Um rascunho colorido e lindo, que escrevíamos juntos, voltou a ser uma folha em branco", disse ele.

E completou: "No entanto, eu preciso reforçar em mim, mais uma vez, a gratidão por todo amor que vivemos! Por tudo que construímos juntos! Por ver nossos filhos crescendo fortes, saudáveis, inteligentes e amados! Me orgulho muito da pessoa que me tornei depois de tudo que vivi. Procurei a vida. Sigo rascunhando a minha folha em branco. E apesar de tantas adversidades, é preciso encontrar força e coragem pra continuar vivendo, sonhando e se reinventando. É isso que desejo a todos que passam por situações parecidas com a minha: determinação pra seguir com fé porque a vida nunca é 100% bela e nem 100% obscura! A vida oscila, mas importante é ter sempre uma história que vale a pena ser contada! Saudades são eternas; infinitas. Te amo pra sempre PG… continue iluminando nossos caminhos!".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thales Bretas (@thalesbretas)

Tata Werneck faz homenagem para Paulo Gustavo

Também nesta quinta-feira, 4, Tata Werneck fez uma homenagem para o amigo Paulo Gustavo. Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou um vídeo reunindo momentos divertidos ao lado do ator, em que aparecem na companhia de Thales Bretas e BrunaMarquezine, e lamentou a falta que ele faz.

"Dois anos que a gente entendeu que você era cometa. Tua ausência é forte. Mas tua presença é mais. Eu lembro de você todo dia. Vamos te amar sempre!", escreveu Tata Werneck ao legendar a publicação.