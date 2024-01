Preta Gil curte dia de sol na piscina com biquíni diferentão: "Maravilhosa"

Preta Gil curte dia de sol para se refrescar na piscina e aproveita para iniciar a semana com um recado motivador para seus seguidores; confira!

A cantora Preta Gil aproveitou o fim de semana para curtir um dia de sol na piscina. E nesta segunda-feira, 29, a filha de Gilberto Gil decidiu iniciar mais uma semana com uma mensagem motivadora para seus seguidores nas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, a artista surgiu com um biquíni diferentão e exibiu suas curvas para os fãs em um vídeo onde ela apareceu brincando na água. O modelo escolhido tinha mãos desenhadas na parte de cima, substituindo o formato comum dos trajes de banho.

Curada de um câncer no intestino, Preta mostrou que não precisa ter vergonha de esconder suas cicatrizes do processo de recuperação e ainda mandou um lindo recado na legenda de sua publicação. "Dá a volta por cima, você não tá sozinha! #DeVoltaAoSol", escreveu ela.

Nos comentários, seus seguidores lhe rasgaram elogios e celebraram novamente sua cura. "Preta, você é linda!", disse o ator Marcus Majella."Minha deusa, delícia de mulher", declarou um fã. "Maravilhosa, perfeita", enalteceu outro. "Essa luz ninguém apaga", disparou mais um.

Confira a publicação:

Preta Gil celebra lançamento de música após vitória contra câncer

No último dia 19, Preta Gildivulgou sua primeira música após um bom tempo afastada de sua carreira para tratar de um câncer no instestino. A cantora comemorou o lançamento da faixa De Volta ao Sol em um vídeo publicado nas suas redes sociais, citando a sororidade e a importância da vida.

"Meus amores, De Volta ao Sol. Eu estou de volta ao sol. Finalmente, depois de uma batalha, estou aqui cantando para vocês, com essa música que eu compus com os meus amigos amados Pablo Bispo e Ruxell", disse em um vídeo postado no seu perfil do Instagram.

E completou: "É isso, ela fala sobre renascimento, sobre a gente ter empatia um pelo outro, da gente poder ser livre, a gente ser o que a gente quiser, a gente aproveitar a vida, a gente viver a vida. E é isso. De volta ao sol. A gente não está sozinha! A gente tem que apoiar umas às outras e a gente tem que viver. Então, escutem a minha música nova, De Volta ao Sol, que é linda, que é solar, alegre, feliz, que é para a gente celebrar a vida! Então, vamos celebrar a vida", falou a filha de Gilberto Gil no recado.

“Essa música é extremamente significativa pra mim e fala por si só: estou de volta para o que eu mais amo!”, finalizou o recado na legenda do post.