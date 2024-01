Preta Gil celebra lançamento de música depois vitória contra câncer

'Depois de uma batalha’, nesta sexta-feira, 19, Preta Gil celebrou em suas redes sociais a vida em lançamento de música após ano difícil

Preta Gil divulgou sua primeira música depois de um bom tempo afastada da indústria, por conta de problemas de saúde que ela enfrentou no último ano. A cantora comentou o lançamento da faixa De Volta ao Sol, em um vídeo publicado nas suas redes sociais, na madrugada desta sexta-feira, 19, citando a sororidade e a importância da vida.

"Meus amores, De Volta ao Sol. Eu estou de volta ao sol. Finalmente, depois de uma batalha, estou aqui cantando para vocês, com essa música que eu compus com os meus amigos amados Pablo Bispo e Ruxell", disse em um vídeo postado no seu perfil do Instagram.

E completou: "É isso, ela fala sobre renascimento, sobre a gente ter empatia um pelo outro, da gente poder ser livre, a gente ser o que a gente quiser, a gente aproveitar a vida, a gente viver a vida. E é isso. De volta ao sol. A gente não está sozinha! A gente tem que apoiar umas às outras e a gente tem que viver. Então, escutem a minha música nova, De Volta ao Sol, que é linda, que é solar, alegre, feliz, que é para a gente celebrar a vida! Então, vamos celebrar a vida", falou a filha de Gilberto Gil no recado.

“Essa música é extremamente significativa pra mim e fala por si só: estou de volta para o que eu mais amo!”, finalizou o recado na legenda do post. Após a cantora publicar um vídeo nas redes sociais divulgando sua nova faixa, muitas celebridades comentaram o post elogiando a artista.

Angélica exaltou: "Que linda". Simony, por sua vez, deixou vários emojis de coração nos comentários, “Eu amo te ver sorrindo sua deusa linda!”, escreveu Cynthia Luz.

Preta Gil emociona ao fechar o ano celebrando vitória contra câncer

No final do dia passado, Preta Gil emocionou seus seguidores nas redes sociais ao encerrar o ano com uma celebração marcante. Após receber um diagnóstico que transformou sua vida, ela colocou um ponto final no período turbulento com sua tão esperada vitória na batalha contra um câncer de intestino.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Preta abriu um álbum de fotos e vídeos com alguns dos momentos de seu tratamento. Na legenda, Preta abriu o coração sobre sua batalha contra a doença: “2023 o ano mais difícil e transformador da minha vida, em 7 de janeiro tive o diagnóstico de um câncer no Reto, minha vida virou de cabeça pra baixo, eu tive medo, mas a minha fé me blindou e minha família e amigos me deram força pra lutar”.