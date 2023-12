Preta Gil emociona ao fechar o ano celebrando vitória contra câncer: "Força"

Preta Gil encerra sua jornada de luta celebrando a vitória contra câncer diagnosticado no início do ano; relembre a batalha da cantora

Neste domingo, 31, a cantora e apresentadora Preta Gil emocionou seus seguidores nas redes sociais ao encerrar o ano com uma celebração marcante. Após receber um diagnóstico que transformou sua vida, ela colocou um ponto final no período turbulento com sua tão esperada vitória na batalha contra um câncer de intestino.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Preta abriu um álbum de fotos e vídeos com alguns dos momentos de seu tratamento. A cantora apareceu se recuperando no hospital ao lado de amigos e familiares, como o apresentador Gominho e a sobrinha Flora Gil, que tornaram a dolorosa trajetória mais confortável com apoio e carinho.

Na legenda, Preta abriu o coração sobre sua batalha contra a doença: “2023 o ano mais difícil e transformador da minha vida, em 7 de janeiro tive o diagnóstico de um câncer no Reto, minha vida virou de cabeça pra baixo, eu tive medo, mas a minha fé me blindou e minha família e amigos me deram força pra lutar”, ela lembrou a descoberta da doença.

“Descobri uma força em mim que não sabia que tinha”, a cantora celebrou e deixou um conselho aos seguidores: “Se você nesse momento está passando pelo que passei saiba que você também tem essa força, sei que não é nada nada fácil mas a nossa cabeça comanda tudo então tente nutrir seu emocional de positividade!!!”, ela finalizou o relato.

Vale mencionar que além de passar por sessões de radioterapia ao longo do ano, a cantora também realizou a remoção da bolsa de ileostomia e reconstrução do trato intestinal alguns meses depois de ter feito uma cirurgia para retirar o tumor no intestino. Agora, a artista se recupera após os procedimentos e segue o tratamento recomendado para evitar a recidiva.

Além da batalha contra o câncer, Preta Gil enfrentou outro desafio pessoal significativo. Durante o tratamento, a cantora revelou não ter recebido apoio do marido. Após investigar, descobriu uma traição envolvendo uma de suas funcionárias. Por isso, a artista também passou pelo processo de divórcio em meio ao desafio em sua saúde.

Agora, ela comemora a vida de solteira e o fim do tratamento oncológico: "Amores, finalmente fazendo este vídeo tão esperado para vocês. O vídeo que eu digo, com todo o meu coração e com todo o aval dos médicos, venci o câncer do intestino! Venci essa batalha”, Preta anunciou a cura da doença em um vídeo nas redes sociais.

