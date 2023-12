Preta Gil abre álbum de fotos de viagem à Salvador com amigos

Em Salvador, Preta Gil aproveita viagem de fim de ano com os amigos e abre álbum de fotos do passeio nas redes sociais; confira!

A cantora Preta Gil está preparadíssima para curtir a virada do ano! Nesta quinta-feira, 28, a filha de Gilberto Gil compartilhou um álbum de fotos de sua viagem à Salvador, na Bahia, em suas redes sociais. Ao lado de amigos, ela aproveitou ao máximo seu dia na praia.

Em seu perfil oficial do Instagram, a artista posou com um lindo maiô na areia da praia. Recuperada de um câncer no intestino, Preta celebrou sua vitória ao lado de seus amigos. Entre eles estavam: Gominho, Duh Marinho, Soraya Rocha e João Pedro Modesto.

Na legenda da publicação, a cantora comemorou os dias de descanso no nordeste brasileiro. "Obrigada Salvador, como eu estava sonhando com esse mergulho, na praia da minha infância com meus amigos amados que não largo por nada!!!!", escreveu Preta junto ao álbum.

Seus seguidores logo celebraram o tempo de descanso da famosa e lhe rasgaram elogios. "Fotos belíssimas, melhor ainda em vê-la com esse sorriso no rosto", disse um fã. "Tão linda quanto esse solzão atrás", enalteceu outro. "Que alegria vê-la tão feliz", escreveu mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil 🎤 (@pretagil)

Sheron Menezzes se diverte com o filho, Benjamin, em Porto de Galinhas

Outra famosa que está aproveitando seu fim de ano no nordeste brasileiro é Sheron Menezzes. A atriz está curtindo uns dias com sua família em Porto de Galinhas, praia em Pernambuco, e compartilhou alguns cliques do passeio em suas redes sociais nesta quinta-feira, 28.

Em seu perfil oficial do Instagram, a famosa, que recentemente esteve no ar como a protagonista Sol na novela Terra e Paixão, da Globo, causou inveja com cliques maravilhosos ao se divertir na água com seu filho, Benjamin, de 6 anos. Na foto, os dois posaram em cima de barquinho enquanto encaravam o sol.

Sheron ainda compartilhou alguns registros se refrescando no mar e se divertindo muito com outros membros de sua família. Por fim, ela ainda finalizou o álbum como uma foto ao lado de seu filho e seu marido. "Amor ao mar… desconheço felicidade maior", disse a atriz na legenda da publicação.