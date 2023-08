Prestes a ser operada, Preta Gil posa no hospital com o filho e amigos

A cantora Preta Gil recebeu a visita do filho, Francisco Gil, e de alguns amigos no hospital em que está internada

Preta Gilestá internada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para realizar os exames pré-operatórios. A cantora, que está em tratamento contra um câncer de intestino, vai passar por uma cirurgia na próxima quarta-feira, 16.

Na tarde desta segunda-feira, 14, através dos Stories do Instagram, a artista mostrou que estava no quarto ao lado de alguns amigos e também de seu filho, Francisco, fruto de seu relacionamento com o ator Otávio Müller.

Nos stories do Instagram, ela surgiu com a roupa de paciente e revelou o motivo de sua ida ao local. "Começaram os exames pré-operatórios. Estamos aqui, vai dar tudo certo", disse ela no vídeo. Depois, a cantora falou sobre a cirurgia e os exames que realizará. "Amores, eu vou operar só na quarta-feira, dia 16, amanhã e terça faremos exames pré-operatórios", contou ela, que fez hoje o PET Scan, um exame importante para medir as células cancerígenas no corpo.

Confira:

Preta Gil no hospital com o filho e os amigos - Reprodução/Instagram

Homenagem de aniversário

Na última terça-feira, 08, a cantora Preta Gil completou mais um ano de vida e ganhou uma declaração especial de seu filho, Francisco Gil, fruto de seu relacionamento com o ator Otávio Muller. Ao postar fotos ao lado da mãe, Fran comemorou a chegada dos 49 anos da artista, que está tratando um câncer no intestino, diagnosticado no começo do ano.

"Minha mãe! Seu dia. Por mim era feriado. Podia parar tudo. Minha leoa. Rainha da minha vida. Que me guia e protege. A pessoa mais generosa que conheço. Olha, e faz tanto pelos outros.. Que vive de amor, numa dimensão onde quem rege é a afetividade. Colhe todo dia o amor que planta e plantou a vida inteira. Vejo muito de você na minha filha, sua neta… meu avô é quem mais fala isso. Eu que sempre quis ser igual você, te trouxe a Sol que nasceu bem mais parecida… Louca pela avó. E quem não é? Te amo, mãe. Hoje é dia de festa", celebrou ele.