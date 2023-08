Prestes a passar por cirurgia, Preta Gil volta ao hospital para exames

Tratando câncer no intestino, cantora Preta Gil inicia bateria de exames antes de cirurgia para retirada de tumor

Na manhã desta segunda-feira, 14, a cantora Preta Gil deu início a uma bateria de exames em um hospital em São Paulo. Em tratamento contra um câncer no intestino, diagnosticado no início do ano, a artista revelou que passará por cirurgia em breve.

Ela deu entrada no hospital no domingo, 13, e surgiu com a roupa de paciente nos stories do Instagram. A mãe de Fran Gil ainda avisou: "Amores, eu vou operar só na quarta-feira, dia 16, amanhã e terça faremos exames pré-operatórios".

Preta Gil ainda mostrou que estava sendo levada para a realização dos exames na manhã desta segunda-feira, 14, e fez o PET Scan, um exame importante para medir as células cancerígenas no corpo.

Vale lembrar que Preta já fez sessões de quimioterapia e de radioterapia. Agora, a famosa passará por cirurgia para remover o tumor e deverá usar uma bolsa de colostomia durante a recuperação.

Em participação recente no Mais Você, da Globo, a cantora falou sobre a cirurgia. "Em agosto, eu volto para fazer uma cirurgia para retirar o tumor e com a esperança de que a radioterapia tenha diminuído o tumor. Eu vou passar pelo período que é a outra fase. Vou ter que usar uma bolsa de colostomia. A gente tem muito esses monstros de 'ai meu deus a bolsa'. Mas os médicos mostram como é e dizem que vou tirar depois de um tempo. A gente tem uma solução, tem que ter um otimismo", declarou.

Preta Gil surge em foto inédita com a mãe e o pai

A cantora Preta Gil surpreendeu seus fãs ao mostrar uma foto inédita ao lado de sua mãe, Sandra Gadelha, e do seu pai, Gilberto Gil. O retrato foi feito durante a festa de aniversário da artista, que aconteceu na noite da última terça-feira, 8, no Rio de Janeiro.

Preta Gil abriu um álbum de fotos com vários momentos ao lado dos seus convidados e a primeira foto é dela com seus pais e com uma de suas irmãs, Maria Gil. As fotos foram feitas pelo fotógrafo Geovane Peixoto. "Uma noite astral para ficar na memória ao lado da minha família e dos meus amigos amados!", disse ela.