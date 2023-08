Preta Gil recebe linda homenagem do filho: ''Vejo muito de você na minha filha''

Cantora Preta Gil completa 49 anos e ganha declaração do herdeiro, Francisco Gil, fruto do relacionamento com o ator Otávio Muller

Na terça-feira, 08, a cantora Preta Gil completou mais um ano de vida e ganhou uma declaração especial de seu filho, Francisco Gil, fruto de seu relacionamento com o ator Otávio Muller.

Ao postar fotos ao lado da mãe, Fran comemorou a chegada dos 49 anos da artista, que está tratando um câncer no intestino, diagnosticado no começo do ano.

"Minha mãe! Seu dia. Por mim era feriado. Podia parar tudo. Minha leoa. Rainha da minha vida. Que me guia e protege. A pessoa mais generosa que conheço. Olha, e faz tanto pelos outros.. Que vive de amor, numa dimensão onde quem rege é a afetividade. Colhe todo dia o amor que planta e plantou a vida inteira", começou escrevendo na publicação em seu feed no Instagram.

Em seguida, Fran comparou Preta com a neta, a pequena Sol de Maria, da relação do cantor com a modelo Laura Fernandez. "Vejo muito de você na minha filha, sua neta… meu avô é quem mais fala isso. Eu que sempre quis ser igual você, te trouxe a Sol que nasceu bem mais parecida… Louca pela avó. E quem não é? Te amo, mãe. Hoje é dia de festa", celebrou ele.

Na web, Preta também fez uma reflexão sobre o novo ciclo. "Quero reafirmar que vim aqui para servir a alegria, a paz e o amor. Tenho muito a fazer e agradeço tudo que se passou. Compreendi que não luto mais só, tenho a lealdade de meus amigos, meus fãs e família. Hoje eu sei que juntos somos infinitos. O passado já passou, vivo o presente de existir aqui e agora, e certa de que o meu futuro será ainda melhor".

Com look poderoso, Preta Gil faz festão com presença de famosos

A cantora Preta Gil comemorou seu aniversário com uma grande festa, no Rio de Janeiro. Na companhia de sua família e de vários amigos famosos, a artista celebrou mais um ano de vida com muito estilo.

Em sua rede social, a famosa compartilhou cliques pronta para o evento. Para o momento, a estrela apostou em um vestido de grife com estampa de abacaxi, sandálias verde e brincos grandes de uma joalheria.