Preta Gil celebra a chegada dos 49 anos: ''Compreendi que não luto mais só''

Tratando câncer e vivendo momento delicado, cantora Preta Gil faz linda reflexão e comemora o aniversário de 49 anos

Dia de festa para Preta Gil! A cantora, que está lutando contra um câncer no intestino, descoberto no início do ano, está comemorando mais um ano de vida nesta terça-feira, 08! Nas redes sociais, ela fez uma linda reflexão sobre a chegada do novo ciclo.

"A vida é uma dádiva e muitas vezes não nos damos conta do quão lindo é o fato de estarmos vivos e nos tornamos seres mais evoluídos com o tempo. Eu falo isso, porque eu mesma por muito tempo foquei minha existência em correr, trabalhar para conquistar coisas materiais e isso é vazio e raso, diante da grande lição de simplesmente SER, que esta professora vida quis me ensinar", iniciou.

Em seguida, a filha de Gilberto Gil, que em abril anunciou a separação do personal trainer Rodrigo Godoy após boatos de traição, citou os momentos delicados durante os últimos meses. "Depois de passar por uma quase morte e estar lutando contra uma doença muito difícil, eu conversei muitas vezes com Deus e falávamos do propósito dessa segunda chance. Ele me disse: “Seu propósito você já conhece e exerce com muita coragem, mas você pode e deve fazer ainda mais'".

"Então, estou aqui hoje, dia 8/8 de 2023, completando 49 anos de uma vida cheia de batalhas, muitas vitórias, muito amor, poucas decepções, pronta pra continuar lutando e para que sejamos cada dia mais livres de amarras, dogmas, crenças limitantes e preconceitos".

Ao finalizar, Preta fez questão de agradecer por tudo que viveu e o apoio que recebe de sua família e amigos. "Quero reafirmar que vim aqui para servir a alegria, a paz e o amor. Tenho muito a fazer e agradeço tudo que se passou. Compreendi que não luto mais só, tenho a lealdade de meus amigos, meus fãs e família. Hoje eu sei que juntos somos infinitos. O passado já passou, vivo o presente de existir aqui e agora, e certa de que o meu futuro será ainda melhor".

Nos comentários, a famosa recebeu o carinho dos seguidores. "Viva Preta! Amo você", declarou Marina Ruy Barbosa. "Que lindo, Pretchinha! E isso aí… Amor, paz e simplesmente SER você", disse Angélica. "Parabéns, Preta! Te desejo do fundo do coração que sua vida seja repleta de alegria, paz e muito amor! Feliz aniversário", desejou Viviane Araujo. "Parabéns Pretinha!!! Você merece todo esse amor. Um ano lindo pra você!", parabenizou Marcos Palmeira.

Preta Gil chora em homenagem a Gal Costa e é consolada por Ivete Sangalo

Na noite de segunda-feira, 07, a cantora Preta Gil fez um show especial durante o programa Criança Esperança, da TV Globo, e fez questão de homenagear sua madrinha, Gal Costa, que faleceu em novembro do ano passado.

Tratando um câncer no intestino, diagnosticado no começo do ano, a filha de Gilberto Gil não segurou a emoção no palco da atração ao cantar a música Força Estranha, e emocionou também os presentes no local e os telespectadores.

Preta recebeu a ajuda da amiga Ivete Sangalo, que comandou a noite ao lado de Marcos Mion, para encerrar a apresentação. Emocionadas, as duas se abraçaram. "A gente te ama, Preta! Receba o amor do Brasil inteiro", declarou a baiana.