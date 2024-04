Por que Tom Cruise não tem contato com filha, Suri Cruise, há mais de 10 anos?

Suri Cruise acaba de completar 18 anos, também filha de Katie Holmes, segue sem qualquer contato com o ator desde que era criança

Suri Cruise, filha de Tom Cruise e Katie Holmes, acaba de completar seu 18º aniversário nesta quinta-feira, 18, e a jovem tinha apenas 6 anos de idade quando viu o pai, um dos maiores astros de Hollywood, pela última vez. Depois de 12 anos sem contato com o pai o motivo intriga diversos internautas que se chocam com a atitude do ator, descubra o motivo do afastamento entre pai e filha!

O relacionamento - ou a falta de um - com sua caçula, que nasceu em 2006, mesmo ano em que ele se casou com Katie Holmes, é alvo de muita especulação por parte dos fãs. Desde que o casal se separou, em 2012, não há fotos ou registros de Cruise com Suri. Um dos motivos para isso ter acontecido seria a religião do ator, que supostamente proíbe os seus membros de se associarem com pessoas que não sejam membros.

Segundo o Hollywood Life, uma fonte afirmou que os líderes da Cientologia, religião que o ator segue, indicaram como supressiva - uma “inimiga” da religião - por isso Tom deveria se afastar da filha:"Se uma pessoa é considerada supressiva pela Igreja da Cientologia, há uma política interna que prega o distanciamento total entre os membros da igreja e esses indivíduos. Para os líderes da religião, isso significa que Suri pode trazer problemas e não tem forte ligação com a fé, assim como a mãe", revelou a fonte.

Após o divórcio, os tribunais americanos concederam a Tom o direito de visitar Suri por 10 dias ao mês, além de fixar uma pensão de US$ 33 mil mensais (R$ 173 mil) . Fontes internacionais indicam que, embora Cruise cumpra com as obrigações financeiras, ele nunca fez uso dos direitos de visita.

Um ano depois da separação, durante depoimento de seu processo contra o tabloide Bauer Media, Katie Holmes admitiu que se divorciou do astro da franquia “Missão Impossivel” por conta de seus laços com a Cientologia. "Essa foi uma das razões, sim".

O astro, por sua vez, afirmou que Holmes pediu o divórcio para "proteger Suri contra a Cientologia". Segundo fontes próximas da atriz, ela não se pronuncia sobre o assunto por ter assinado acordos de confidencialidade que restringem suas declarações sobre o casamento com Cruise e seu período na igreja.

Além de Suri, o ator tem mais dois filhos com quem matém contato, frutos de seu casamento com a atriz Nicole Kidman. O casal adotou dois filhos - Connor e Isabella - durante o casamento. Em 2018, a atriz australiana revelou em entrevista que eles também são cientologistas. "Eu escolhi não falar publicamente sobre a cientologia. Tenho dois filhos que são cientologistas - Connor e Isabella - e eu respeito muito as suas crenças", disse Kidman na época.