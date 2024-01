Nicole Kidman teria criticado suposto novo relacionamento de Tom Cruise

Nicole Kidman avaliou o affair de seu ex-marido; o astro de ‘Missão Impossível’ com uma socialite russa 25 anos mais jovem

A atriz Nicole Kidman teria feito uma declaração inusitada sobre o novo romance de seu ex-marido, Tom Cruise. A atriz considera bizarro” e “pura encenação” o suposto relacionamento do astro de Hollywood com Elsina Khayrova – jovem socialite russa 25 anos mais jovem que ele. As avaliações de Kidman sobre a relação foram expostas por uma fonte anônima e próxima a ela em entrevista ao portal americano National Enquirer.

“Soa como pura encenação e bizarro para ela”, disse a fonte para a publicação. “E isso a torna ainda mais grata por seu próprio casamento”. O contato da National Enquirer ainda disse: “O Tom já mostrou ao longo dos anos que é impossível se relacionar com ele, se ele acha que vai solucionar esse problema jogando dinheiro em sua nova amada, então boa sorte. A Nicole conhece o Tom. Ele pode jogar seu charme e encantar todo um restaurante em uma refeição, mas não tem consistência”.

O ator e seus representantes ainda seguem em silêncio sobre o assunto. Kidman foi casada com Cruise entre 1990 e 2001. Os dois são pais adotivos de Isabella, 31 anos, e Connor, 28 anos. O astro ainda tem uma caçula, Suri, da união com Kate Holmes.

Elsina Khayrova, de 36 anos, é uma ex-modelo com cidadania britânica e parte de sua fortuna foi acumulada ao lado de seu ex-marido, o milionário russo Dmitry Tsvetkov. Durante o matrimônio, o casal adquiriu diversas propriedades no Reino Unido, Dubai e Chipre, além de coleções de carros e obras de arte.

Ao abordar a vida pessoal de Khayrova, o jornal britânico Daily Mail mencionou a falta de clareza sobre a conclusão do divórcio dela e Tsvetkov. O empresário acusou a ex-esposa de ocultar parte de seus bens durante o processo de divórcio, alegando que ela "esqueceu" de declarar, por exemplo, sua coleção de bolsas avaliada em mais de R$ 5 milhões.