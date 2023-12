Tom Cruise vive romance com milionária 25 anos mais jovem que ele

No início do mês, o astro de Hollywood foi visto na companhia de Elsina Khayrova pela primeira vez; saiba mais sobre o novo affair de Tom Cruise

Tom Cruise está aparentemente vivendo um novo capítulo amoroso em sua vida. De acordo com a revista norte-americana US Weekly, o astro da franquia Missão Impossível está "extremamente confiante" de que seu relacionamento com a russa, Elsina Khayrova tem futuro.

No começo de dezembro, o ator de 61 anos foi visto na companhia da ex-modelo russa de 36 em uma festa em Londres. Embora tenha sido a primeira aparição pública do casal, uma fonte da revista citada acima afirma que os dois estão saindo há um tempo: "Eles frequentam o clube privado favorito de Tom e, regularmente, desfrutam de chá da tarde e jantares gourmet em Londres.”

Outra fonte revelou à publicação: "Eles estavam inseparáveis, claramente um casal. Ele parecia completamente apaixonado por ela". Os dois se conheceram, nas rodas da elite londrina. Já que a escolhida, não só é rica, como é milionária.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Elsina Khayrova (@elsina_k)

De acordo com o mesmo site, Khayrova, de 36 anos, é uma ex-modelo com cidadania britânica e parte de sua fortuna foi acumulada ao lado de seu ex-marido, o milionário russo Dmitry Tsvetkov. Durante o matrimônio, o casal adquiriu diversas propriedades no Reino Unido, Dubai e Chipre, além de coleções de carros e obras de arte.

Ao abordar a vida pessoal de Khayrova, o jornal britânico Daily Mail mencionou a falta de clareza sobre a conclusão do divórcio dela e Tsvetkov. O empresário acusou a ex-esposa de ocultar parte de seus bens durante o processo de divórcio, alegando que ela "esqueceu" de declarar, por exemplo, sua coleção de bolsas avaliada em mais de R$ 5 milhões.

Ainda segundo a fonte, Tom já recebeu a aprovação de seus filhos mais velhos, Isabella e Connor, frutos do casamento com Nicole Kidman. O astro ainda tem uma caçula, Suri, da união com Kate Holmes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Elsina Khayrova (@elsina_k)

Tom Cruise desistiu da Cientologia

Segundo o Daily Mirror, Tom Cruise teria abandonado a Cientologia, o astro que sempre teve imagem atrelada à Igreja da Cientologia era visto como o maior “garoto propaganda” da seita, participando de inaugurações de templos da organização e servindo como o grande difusor das crenças do grupo.

Uma fonte ligada ao ator de 61 anos disse que Cruise passou pelo interior da Inglaterra durante as filmagens mais recentes da franquia ‘Missão: Impossível’, mas ele decidiu não visitar a sede da Cientologia, em East Grinstead. A publicação ainda diz que ele não visita a sede do grupo, no interior do Reino Unido, há três anos.