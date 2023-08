Jornal afirma que Tom Cruise desistiu da Cientologia e não visita sede da seita há três anos

Tom Cruise é conhecido como o maior "garoto propaganda" da Cientologia

Segundo o Daily Mirror, Tom Cruise teria abandonado a Cientologia, o astro que sempre teve imagem atrelada à Igreja da Cientologia era visto como o maior “garoto propaganda” da seita, participando de inaugurações de templos da organização e servindo como o grande difusor das crenças do grupo.

Uma fonte ligada ao ator de 61 anos disse que Cruise passou pelo interior da Inglaterra durante as filmagens mais recentes da franquia ‘Missão: Impossível’, mas ele decidiu não visitar a sede da Cientologia, em East Grinstead. A publicação ainda diz que ele não visita a sede do grupo, no interior do Reino Unido, há três anos.

A religião do ator sempre teve um peso muito grande em sua vida, inclusive influenciando em sua vida amorosa. O término do casamento do ator com a atriz Katie Holmes, em 2012, já foi atribuído aos incômodos da atriz com o envolvimento dele com a Cientologia, mas essa não foi a única vez, quando Tom viveu um breve affair com a colombiana Sofía Vergara.

O casal relâmpago foi fotografado junto apenas uma vez, por volta de fevereiro do mesmo ano, e eles não duraram muito mais depois que Tom a levou para uma reunião com o líder da igreja de Cientologia. Na época, foi dito que Sofia não estava disposta a renunciar sua fé católica, temendo ser "derrubada por Deus e queimar no inferno", segundo um amigo.

As crenças da Cientologia foram estabelecidas pelo autor de ficção científica L. Ron Hubbard (1911-1986). O cerne da seita está na crença que o ser humano é um ser espiritual imortal que apenas reside, durante breves períodos, em corpos físicos, desde o início da existência.

Ex-membros famosos da seita, como as atrizes Laura Prepon - de Orange is the new Black - e Leah Remini, já acusaram a igreja de lavagem cerebral e outras práticas voltadas para o "controle" de seus seguidores.

Cruise e seus representantes oficiais ainda não se pronunciaram em público sobre seu suposto afastamento dele da Cientologia. Entre outros famosos hollywoodianos também seguidores da religião estão o ator John Travolta e as atrizes Nancy Cartwright e Elisabeth Moss. No entanto, o protagonista de ‘Top Gun’ é o mais conhecido de seus membros.

Tom Cruise quer reviver romance com Sofía Vergara

Parece que se o ator realmente deixou a religião ele está correndo atrás do prejuizo e tentando reconquistar seu ex-affair, a atriz Sofía Vergara, que se divorciou de Joe Manganiello no mês passado após sete anos de casamento.

Ele estaria tentando reconquistar “aquela que escapou” no passado, detalham amigos à publicação. Uma fonte disse ao Heat: "Eles já têm essa história, mesmo que tenha sido mais um breve namoro do que um romance completo".