Quase 20 anos depois de affair, Tom Cruise quer reviver romance com Sofía Vergara

O astro de ‘Missão: Impossível’ estaria focado em conquistar Sofía após o anúncio de divorcio da estrela

O Tom Cruise realmente tem um tipo, depois de várias investidas rejeitadas pela cantora colombiana, Shakira, o astro partiu para outra e agora tem um novo objetivo amoroso: Sofía Vergara. A atriz se divorciou de Joe Manganiello no mês passado após sete anos de casamento.

As informações são da revista Heat, nesta quarta-feira, 02, Tom Cruise e Sofía Vergara viveram um romance relâmpago durante alguns meses em 2005. Tanto que eles só foram fotografados juntos em uma situação à época.

Ele estaria tentando reconquistar “aquela que escapou” no passado, detalham amigos à publicação. Uma fonte disse ao Heat: "Eles já têm essa história, mesmo que tenha sido mais um breve namoro do que um romance completo".

"Eles tiveram um tempo especial juntos festejando nas colinas de Hollywood e se divertindo muito. Sofía não estava realmente dando os sinais naquela época de que queria algo de longo prazo, então acabou de uma forma totalmente amigável, e eles continuaram amigos”.

A publicação também explica que Sofía tem quase todas as características que Tom Cruise procura em uma mulher; a beleza e o sucesso da colombiana atraem o astro, que vê muito potencial no possível romance, mas segundo a publicação falta um detalhe importante:

Combinar tudo isso com Sofía Vergara. “Sofia vai ‘deixar o cabelo solto’ e festejar por um tempo. Então, ela vai se jogar de volta no meio disso [romance sério] e começar a namorar assim que o divórcio estiver finalizado".

Os dois se conheceram logo após o astro de ‘Missão: Impossível’ terminar com a então namorada, a atriz Penélope Cruz, o ator se envolveu brevemente com Sofía.

Naquele ano, Will Smith convidou Sofía Vergara para uma festa pré-Oscar, que foi onde ela acabou conhecendo Tom Cruise. O casal relâmpago foi fotografado junto apenas uma vez, por volta de fevereiro do mesmo ano, e eles não duraram muito mais depois que Tom a levou para uma reunião com o líder da igreja de Cientologia.

Na época, foi dito que Sofia não estava disposta a renunciar à sua fé católica, temendo ser "derrubada por Deus e queimar no inferno", segundo um amigo.

Sofía Vergara e Joe Manganiello anunciaram o fim do casamento de sete anos

O casal pegou os fãs de surpresa ao anunciar a separação através de um comunicado: “Tomamos a difícil decisão de nos divorciar. Como duas pessoas que se amam e cuidam muito uma da outra, pedimos educadamente respeito à nossa privacidade neste momento enquanto navegamos nesta nova fase de nossas vidas”, diz comunicado enviado ao site.

Apesar de parecer repentina, a dupla já vinha dando alguns sinais da separação.