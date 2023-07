Recém divorciada, Sofía Vergara já viveu affair com Tom Cruise

Sofía Vergara anunciou a separação de Joe Manganiello após sete anos de casados na segunda-feira, 17

A atriz Sofía Vergara e o marido, Joe Manganiello, anunciaram o fim do casamento de sete anos na última segunda-feira, 17. Apesar de parecer repentina, a dupla já vinha dando alguns sinais da separação.

“Tomamos a difícil decisão de nos divorciar. Como duas pessoas que se amam e cuidam muito uma da outra, pedimos educadamente respeito à nossa privacidade neste momento enquanto navegamos nesta nova fase de nossas vidas”, diz comunicado enviado ao site.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sofia Vergara (@sofiavergara)

Vamos relembrar a vida amorosa de Sofía que já foi casada antes e viveu affair com Tom Cruise:

O primeiro casamento da atriz foi com Joe Gonzalez. Os dois viveram um relacionamento na fase adolescente e se casaram quando ela tinha 18 anos, em sua cidade natal, Barranquilla, na Colômbia. O casamento aconteceu em 1991, ano em que nasceu seu filho, Manolo (hoje com 31 anos). O divórcio veio dois anos depois. Nessa época, Sofía começava sua carreira de atriz.

Em 2016, a musa falou sobre ter sido mãe solteira e sobre sua relação com o primeiro marido: "Eu era muito jovem quando me divorciei do pai dele, então dei a ele o melhor que pude”, contou à People. Antes, em 2011, disse à Parade que ainda mantinha uma boa relação com o primeiro marido. “Ainda somos amigos íntimos", acrescentou: "Quando Joe vem para os Estados Unidos, ele fica comigo".

Aparentemente Tom Cruise tem um tipo e a cantora, Shakira não foi a primeira colombiana com quem o ator tentou viver um affair, em 2005, logo após o astro de ‘Missão: Impossível’ terminar com a então namorada, a atriz Penélope Cruz, o ator se envolveu brevemente com Sofía.

Naquele ano, Will Smith convidou Sofía Vergara para uma festa pré-Oscar, que foi onde ela acabou conhecendo Tom Cruise. O casal relâmpago foi fotografado junto apenas uma vez, por volta de fevereiro do mesmo ano, e eles não duraram muito mais depois que Tom a levou para uma reunião com o líder da igreja de Cientologia.

Na época, foi dito que Sofia não estava disposta a renunciar à sua fé católica, temendo ser "derrubada por Deus e queimar no inferno", segundo um amigo.