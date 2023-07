Fãs suspeitam de crise em casamento de Sofía Vergara após legenda misteriosa em post no Instagram

Os internautas já teriam começado a levantar essa hipótese após o parabéns que o marido de Sofía postou em seu aniversário

A nova leva de fotos compartilhadas pela atriz colombiana, Sofía Vergara, aumentou os burburinhos crescentes em torno de uma suposta crise em seu casamento com o ator Joe Manganiello. A estrela está na Itália há vários dias, tendo celebrado por lá seu aniversário de 51 anos no último dia 10 de julho.

Ela publicou nas últimas 24 horas alguns registros de seu período de curtição em solo europeu. As imagens mostram ela principalmente sozinha. A legenda de um dos posts ajudou a fomentar o boato de crise no casamento: “Quando a vida te dá limões, venha espremê-los na Itália”.

A musa tem postado várias fotos no país europeu enquanto os fãs questionam o motivo do ator não ter acompanhado a estrela na viagem: “Mas onde está o marido? Não em uma foto dele em nenhum lugar”, escreveu um seguidor preocupado.

Ver essa foto no Instagram

A artista trocou alianças com Joe Manganiello em 2015. No último dia 10, dia do aniversário de Vergara, ele fez um post parabenizando a esposa que chamou atenção. Ele compartilhou uma foto antiga dos dois, em baixa resolução, e escreveu na legenda: “Feliz aniversário Sofía!!!”. Alguns fãs do casal consideraram a publicação “fria”.

“Eu sou o único que não gosta do jeito que soa? ‘Sofia’... Nem mesmo ‘meu amor, minha amada esposa’, escreveu um, “Nem mensagens de aniversário de bancos soam tão frias”, comentou outro internauta na publicação, “O aniversário do cãozinho causou mais emoção nele”, brincou uma terceira.

Até agora nenhum deles se manifestou publicamente a respeito dos rumores entre os fãs. Os representantes do casal também não responderam aos pedidos de comentários feitos pelo Page Six.

Ver essa foto no Instagram

