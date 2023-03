Tom Cruise paga pensão milionária para a filha que não vê há dez anos

Após se separar de Katie Holmes, a única participação de Tom Cruise na vida da filha é através da pensão avaliada em R$ 2,1 milhões

Eita! Parece que as coisas não andam muito bem para o lado de Tom Cruise (60). Isso porque segundo informações do jornal britânico Daily Mail, o astro de Top Gun e Missão Impossível não vê a filha caçula, Suri Cruise, de 16 anos, fruto do antigo relacionamento com a também atriz Katie Holmes (44), há uma década.

É que, de acordo com fontes especializadas, a única participação do astro das na vida de menina é apenas financeira, pagando uma pensão no valor de US$ 400 mil (cerca de R$ 2,1 milhões) por ano, que irá ser paga até a filha completar 18 anos.

Além disso, para evitar problemas na justiça, o ídolo de Hollywood pagará as mensalidades da faculdade de Suri, que completa 17 anos no próximo mês, e já começou a se inscrever nos processos seletivos para adentrar na universidade. Porém tudo indica que a garota irá estudar moda na Fordham University, em Nova York.

"Suri não conhece mais o pai e não passa tempo com ele há uma década. Ela não vai ver os filmes dele e ele não participa da vida dela", disse uma fonte próxima a família, relatando que Suri não se sente confortável ao assistir os filmes protagonizados pelo próprio pai.

"Suri está se candidatando a escolas em todo o lugar. Katie realmente quer que ela fique em Nova York, para que possam ficar próximas uma da outra", compartilhou uma fonte. "Katie tem muito orgulho dela, mas também é extremamente superprotetora".

Além de Suri, o ator é pai Isabella, de 29 anos, e Connor, de 27, com a ex-mulher Nicole Kidman. Vale lembrar que Holmes e Cruise se separaram em 2012, após a atriz entrar com o pedido divórcio. Segundo a imprensa americana, Katie não queria que Suri fosse criada na Cientologia, religião da qual Tom é devoto.

