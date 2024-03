Saiba como Katie Holmes está com a perda da pensão de Tom Cruise

Prestes a perder a pensão de sua filha, saiba como Katie Holmes está lidando com a perda da ajuda financeira de seu ex-marido, Tom Cruise

Suri Cruise, filha do ex-casal Katie Holmes e Tom Cruise, irá completar 18 anos em abril deste ano. Com isso, a herdeira dos atores deixará de receber a pensão alimentícia de seu pai, que já não é mais casado com sua mãe desde 2012.

Após seis anos recebendo US$ 400 mil (cerca de R$ 1,9 milhão) por ano, Katie adotou um estilo de vida confortável com o apoio do ex-marido. No entanto, com a perda da pensão, surgiram rumores de que ela estaria preocupada com a perda desse dinheiro mensal.

"Por anos, Katie curtiu um estilo de vida luxuoso, graças ao apoio consistente de Tom. Mas com a sua filha chegando na vida adulta, tanto ela quanto sua mãe estão encarando um futuro incerto. É um É uma perspectiva assustadora, ir de um padrão de vida incrível para um ponto de interrogação do dia para a noite", disse uma fonte próxima da família para o site Radar.

No entanto, os advogados da atriz afirmaram que ela não está preocupada com a perda da pensão de Tom. "A história está repleta de falsidades. Seria de se esperar que houvesse assuntos interessantes para cobrir, e as publicações evitariam relatar como 'fatos' as clamações de fontes anônimas vendendo óbvias interpretações erradas", disse o advogado Jonathan W. Wolfe para a publicação.

Tom Cruise e Katie Holmes se casaram em novembro de 2006 e anunciaram o nascimento de sua única filha no mesmo ano de sua união. O casamento durou por seis anos, até que eles anunciaram seu divórcio em 2012.

Tom Cruise não encontra a filha há mais de 10 anos

Em 2023, o jornal britânico Daily Mail revelou que Tom Cruise não se encontra com sua filha, Suri Cruise, há mais de uma década. De acordo com fontes especializadas, a única participação do astro das na vida de menina é apenas financeira, pagando uma pensão no valor de US$ 400 mil (cerca de R$ 1,9 milhões) por ano, que irá ser paga até a filha completar 18 anos.

Além disso, para evitar problemas na justiça, o ídolo de Hollywood pagará as mensalidades da faculdade de Suri, que completa 17 anos no próximo mês, e já começou a se inscrever nos processos seletivos para adentrar na universidade. Porém tudo indica que a garota irá estudar moda na Fordham University, em Nova York.

"Suri não conhece mais o pai e não passa tempo com ele há uma década. Ela não vai ver os filmes dele e ele não participa da vida dela", disse uma fonte próxima à família, relatando que Suri não se sente confortável ao assistir aos filmes protagonizados pelo próprio pai.

"Suri está se candidatando a escolas em todo o lugar. Katie realmente quer que ela fique em Nova York, para que possam ficar próximas uma da outra", compartilhou uma fonte. "Katie tem muito orgulho dela, mas também é extremamente superprotetora".