Por que Mariano e Jakelyne Oliveira têm quartos separados? Entenda a dinâmica do casal

Jakelyne Oliveira e Mariano já revelaram detalhe da intimidade do casal e confessou organização durante vida a dois

Juntos há mais de três anos, Jakelyne Oliveira (30) e Mariano (36) deram um novo passo no relacionamento com o início do noivado. No entanto, o que poucas pessoas sabem é que o casal mora no mesmo apartamento, mas preferem ter quartos separados.

Em recente participação no PODCAST CARAS, Mariano e Jakelyne falaram dos desafios da vida a dois e confessaram que têm quartos separados no apartamento que moram juntos há alguns meses. Segundo os famosos, a decisão veio para preservar a individualidade de cada um.

"Cada um no seu espaço também, né? Porque por mais que nós vivamos dentro da mesma casa, a gente tem muito respeito. Quando eu tô mais irritada, estressada, ele respeita o meu espaço, assim como eu respeito dele", disse Jak.

"Meu guarda-roupa fica em outro quarto, que é uma suíte. Então o banheiro da suíte praticamente é meu, ele usa o de cima", completou ela, falando sobre as divisões do espaço.

Na época, Mariano garantiu que os dois já estavam pensando em concretizar o sonho do casamento e relembrou quando os dois passaram pelo reality A Fazenda 12, que eles ficaram por quase três meses juntos.

Leia também: Jakelyne Oliveira descarta ciúmes de Mariano e fala sobre assédio: "Aprendi"

"Quando a gente resolveu morar junto, esse lance da gente já ter morado dentro do reality e ter regras de boa convivência, facilitou muito", disse ele, que relembrou como foi o início do romance com a amada: "Foi natural, não foi nada por pressão. Eu não cedo pressão de fã, de jeito nenhum".

PEDIDO DE CASAMENTO EM MALDIVAS

Jakelyne Oliveira e Mariano vão subir ao altar em breve! Nesta quarta-feira, 15, a influenciadora digital anunciou em suas redes sociais que está pronta para oficializar a união com a dupla de Munhoz. Após três anos de namoro, o sertanejo fez o pedido especial durante uma viagem luxuosa às Maldivas, marcando o tão sonhado "sim" do casal.

A modelo compartilhou em seu perfil oficial no Instagram um registro do momento emocionante em que o pedido aconteceu. Enquanto estavam pedalando em uma passarela com uma vista deslumbrante para o mar, o casal decidiu parar para posar para as câmeras, com beijos e abraços. Foi nesse instante que Mariano se ajoelhou!

Visivelmente surpresa e mocionada, Jakelyne aceitou o pedido e se derreteu pelo noivo, que colocou a aliança no dedo de sua amada para simbolizar uma nova fase em sua vida. Na sequência, eles celebraram a conquista com entusiasmo: “Eu disse SIIIIIM, para o amor da minha vida!”, a influenciadora legendou a publicação.